Stankoven navázal na předchozí sérii dvěma góly! Andersen s dalším čistým kontem

3. května 5:28Jan Šlapáček
První zápas druhého kola play-off se odehrál na ledě Caroliny, která si bez sebemenších komplikací došla pro první vítězství nad Philadelphií.
Odpočatá Carolina vstoupila do druhého kola play-off ve velkém stylu a během první třetiny si vypracovala solidní dvoubrankové vedení, které ještě v prostřední části o jednu přesnou trefu navýšila. Hlavní hvězdou duelu se stal Logan Stankoven, který vstřelil dva góly a zatím se prosadil ve všech utkáních play-off.
Za zmínku rozhodně stojí i výkon Frederika Andersena, který pochytal všech devatenáct střel Flyers a udržel druhé čisté konto ve vyřazovacích bojích.
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers
3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Stav série: 1:0
Branky a nahrávky
2. Stankoven (Reilly, Blake), 8. Blake (Hall, Reilly), 37. Stankoven (Jarvis, Svečnikov).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 19 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 34 – 34
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Daniel Vladař (PHI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 55:12
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 55:12
Tři hvězdy utkání
1. Logan Stankoven (CAR) - 2+0
2. Jackson Blake (CAR) - 1+1
3. Mike Reilly (CAR) - 0+2
