Stane se Zegras základním stavebním kamenem útoku Ducks?

Anaheim zažívá v posledních letech těžké období, když už tři roky po sobě tamní klub nezvládl jedinou sérii v play off. Změnit by to mohli dozrávající mladíci, kterých je u Kačerů dostatek. Jedním z nich je útočník Trevor Zegras, který hokejové fanoušky zaujme především svou chytrostí a šikovností s pukem. V příští sezóně by měl poprvé dostat pořádnou šanci se ukázat.

Zegras v NHL zatím odehrál pouhých čtyřiadvacet utkání, přesto jej už hokejová veřejnost velmi dobře zná. Je to především díky jeho výkonům na posledním juniorském mistrovství světa, kde si pohrával s každým soupeřem. Americký šikula si v sedmi zápasech připsal bilanci 7+11 a stal se tak nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Nyní však před ním stojí seniorský hokej, ze kterého on sám žádné obavy nemá, ba naopak. Zegras se nechal slyšet, že je připraven udělat další krok ve svém vývoji, má v plánu se už v příští sezóně natrvalo usadit na pozici prvního centra.

„Minulou sezónu jsem cítil, že jsem si svůj první ročník kvůli koronaviru neužil naplno, zkrátka jsem nezažil běžný každodenní život hokejisty NHL. Už se moc těším, až vše bude zase v normálu a bude mi umožněno zažít ten plnohodnotný pocit,“ uvedl Zegras.

Dvacetiletý Američan zažil povedený závěr základní části, na který by jistě rád navázal v nové sezóně. V posledních šesti zápasech si totiž připsal bilanci 2+4. V rámci celé sezóny za Anaheim odehrál čtyřiadvacet zápasů, ve kterých si připsal bilanci 3+10.

„Mojí největší předností je soutěživost, se kterou souvisí tvrdá práce. Miluju vyhrávat, a to je přesně to, co mě pohání v mé práci dál.“

Kačeři jsou jedním ze dvou týmů NHL, který od sezóny 2018/2019 ve svém týmu neměl hráče, jenž by dokázal překonat hranici padesáti bodů. To by mohl změnit právě Zegras, který by měl sezónu zahájit ve formaci s Troyem Terrym a Maximem Comtoisem. Druhý zmiňovaný také promluvil o vyhlídkách Anaheimu v příští sezóně.

„Příští sezónu by měl kompletně odehrát i Trevor Zegras a Jamie Drysdale, což nám pomůže především směrem do ofenzívy. Tihle kluci hrají dobře každý zápas. Jsou to velmi dobří hokejisté, které bude zábava během sezóny sledovat.“

Dovedou mladíci Anaheim zpět do play off, nebo čeká Kačery další bídná sezóna?

