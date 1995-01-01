Stamkos? Z Nashvillu kanadský snajpr neprchá a vyvrací, že si už vybral adresy

27. února 20:42Tomáš Zatloukal
Bylo to trápení. Ukrutné. Steven Stamkos vypadal zkraje aktuální sezony jako někdo, kdo je neodvratně za zenitem své kariéry, Nashville zažíval drsné vystřízlivění, panovalo rozčarování - za takové výkony jsme se zavázali platit do roku 2028 osm milionů dolarů ročně? Jenže šestatřicetiletý veterán dokázal povstat, s 28 góly je nejlepším šutérem Predátorů, pomohl jim zpátky mezi konkurenceschopné týmy. Přesto se tohle spojení mohlo brzy rozpadnout. Za týden... případně za pár měsíců.
Preds se pohybují na hraně postupu do play-off.
Věta, o níž byste před pár měsíci odmítali uvěřit, že může být v únoru 2026 pravdivá.
Skutečně to není tak dlouho, kdy se mluvilo o tom, že klubu z Tennessee nezbývá nic jiného než rozprášit současný kádr, za každou cenu se zbavit drahých, ale neefektivních posil z léta 2024... Řeč byla nejen o Stamkosovi, ale také o Jonathanu Marchessaultovi.
"Stammer" se ale odmítl smířit s rolí otloukánků. Zabrali i další borci. Extratřídu potvrdil švýcarský kapitán Roman Josi. A tak je teď pozice jiná. Nashville bezpodmínečně prodávat nemusí...
A dá se tušit, že končící GM Barry Trotz po sobě nebude chtít nechat spoušť. Měnit bude jen ve chvíli, kdy přijde nabídka, která nepůjde odmítnout. Pokud by potenciální zájemci chtěli Stamkosových služeb využít ještě v této sezoně, čas ji předložit mají do 6. března.
Jakýkoliv trejd dvojnásobného šampiona Stanley Cupu ovšem závisí na jeho souhlasu.
Známý novinář Pierre LeBrun informuje, že Stamkos si seznam adres, které by byl ochoten akceptovat, udělal.
Nechybí prý na něm jeho osudová Tampa - to u Bolts, momentálně rozjetých a jako vždy tuze ambiciózních, prožil většinu kariéry, tam nosil céčko, sbíral individuální pocty a také slavil tituly. A dál? Trio adres doplňují Dallas Stars a Minnesota Wild.
Minny potvrdila, že to letos míní s útokem na stříbrný pohár opravdu vážně, když angažovala Quinna Hughese. A pokud se povede GM Billu Guerinovi prodloužit s ním smlouvu, může Divočina útočit na hokejový grál rok co rok třeba dekádu.
Prostor na Stamkose Guerin má.
Dallas zase patří do absolutní špičky už delší dobu a pravidelně postupuje přes první kolo play-off. Hvězdy se potýkají s marodkou, nehraje Tyler Seguin, Radek Faksa nebo třeba finský machr Mikko Rantanen.
LeBrun podotýká, že se mu jako pravděpodobnější než okamžitá výměna teď před přestupovou uzávěrkou jeví varianta, že se Stamkos s Predators rozloučí v létě. V rámci očisty, kterou bude takřka jistě provádět už nový generální manažer.
Horký kandidát? Čtěte: Hvězdný tandem na obzoru. Shanahan a Bergevin mají převzít otěže v Nashvillu! | NHL.CZ.
Aktualizace:
K LeBrunovým výrokům se čerstvě vyjádřil sám hráč. Stamkos se nechal slyšet, že o odvolání své klauzule s Trotzem nemluvil a že stojí o setrvání u Preds. "Tenhle mančaft chce zůstat po kupě. A já osobně to tady miluju," prohodil.
