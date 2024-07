Stamkos poprvé jako Predátor: Musíme věřit

Steven Stamkos ví, co je potřeba k získání Stanley Cupu. Nový útočník Nashvillu Predators to dokázal dvakrát s Tampou Bay Lightning. Hlavní klíč k tomu, aby to mohli dokázat také Preds? „Musíme věřit,“ řekl.

„Chceme vyhrát Stanley Cup. Proto hrajeme,“ řekl Stamkos. „Někteří lidé se to někdy bojí říct a zvyšuje to očekávání, ale zastávám názot, že abyste toho dosáhli, musíte věřit, že to dokážete.“

Čtyřiatřicetiletý Stamkos podepsal s Predators čtyřletou smlouvu na 32 milionů dolarů. Stamkos, jednička draftu z roku 2008, nasbíral během 16 sezon NHL v 1 082 zápasech 1 137 bodů, všechny v dresu Lightning. Ve 128 zápasech play off zaznamenal 101 bodů. A hlavně má dva poháry.

Predátoři naopak nikdy během 25 sezon pohár nezískali. Jejich jediná účast ve finále se uskutečnila v roce 2017, kdy v šesti zápasech podlehli Pittsburghu.

Letos se s úspěchem moc nepočítalo, takže vypadnutí v prvním kole v šesti zápasech s Vancouverem tolik nebolelo. „Stavební kameny tenhle tým ale má,“ uvědomuje si Stamkos.

Stamkos byl jednou z několika klíčových akvizic volných hráčů, které Predators tento měsíc uskutečnili. Útočník Jonathan Marchessault, který v roce 2023 vyhrál s Vegas Golden Knights pohár a také získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, podepsal pětiletou smlouvu na 27,5 milionu dolarů. Obránce Brady Skjei, který odehrál 76 zápasů v play off, podepsal sedmiletou smlouvu na 49 milionů dolarů.

Nashville také podepsal osmiletou smlouvu na 61,92 milionu dolarů s brankářem Juuse Sarosem, která začne platit od sezony 2025-26, a znovu podepsal tříletou smlouvu na 11,25 milionu dolarů s obráncem Alexandrem Carrierem. Jádro týmu je jasně dané a je také dané, že bude dlouho pohromadě.

Stamkos tedy věří, že Predátoři mají k dispozici všechny prvky k tomu, aby vyhráli Stanley Cup.

„Měl jsem to štěstí, že jsem už vyhrál, a vím, jak je těžké se k tomu dostat a jaké zkušenosti s tím souvisejí,“ popisoval Stamkos. „Něco, o čem jsem dlouze mluvil s generálním manažerem Barrym Trotzem, bylo, že chceme mít co nej větší šanci na výhru, a myslím, že všichni viděli, jak agresivní byl tým na trhu. Máme se na co těšit.“

