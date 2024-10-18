Stamkos a Marchessault na odchodu? Nashville je ready, pohaslé hvězdy by se nebránily

26. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Obří zklamání. Jinak snad nejdou výkony Stevena Stamkose a Jonathana Marchessaulta v dresu nashvillských Predátorů ani nazvat. Oba se sice moc těšili, že navážou na časy u tampských Bolts, jenže jim dosti chybí Nikita Kučerov a sami jsou čím dál víc jen svým stínem. Mají lukrativní smlouvy, ovšem ambiciózní klub z Tennessee táhnout spíš ke dnu než kamkoliv jinam. Výsledek? GM Barry Trotz je klidně pustí o dům dál. A oba by prý rádi šli.
Přicházeli loni, ještě s Bradym Skjeiem, s fanfárami. Jako masivní posily.
Borci, co katapultují Preds mezi favority na zisk Stanley Cupu. Ostatně i legendární machr Václav Nedomanský před minulou sezonou tipoval, že za rok 2025 skončí stříbrný pohár právě ve městě country.
Jenže se lehce pozapomnělo na to, že "Stammer" už není tím ofenzivním démonem, kterého je plný led, jako kdysi. A že poslední léta tuze těžil z mimořádné kvality kolem sebe.
Od svého příchodu nastřádal za 104 zápasů 58 bodů a 48 mínusů do tabulky pravdy. Izolovaně tento podzim? 4+1.
A „Marchy“? Podobný scénář, po prvním, řekněme ještě vcelku obstojném ročníku u „šavlozubých tygrů“ jako by zabředl do týmové mizérie a zcela přišel o jakoukoliv motivaci.
Jako by ho snad už nic nehnalo dopředu, prsten pro šampiona NHL má, získal i Conn Smythe Trophy, náramný kontrakt běží, dolary tečou... 4+2 za 19 zápasů? 14 záporných punktů za účast na ledě při vstřelených a obdržených brankách? Uf...
Ale proslýchá se, že by ještě dokázali zapnout. Zabrat, restartovat své kariéry. V případě přestupu do mančaftu, co hraje nahoře a patří mezi právoplatné adepty na křepčení s hokejovým grálem. Alespoň v tom duchu informuje zámořský novinář Dave Pagnotta.
Má za to, že Stamkos s Marchessaultem by na takový trejd kývli.
Jenže najde se někdo, kdo by dvě utrápené kanadské hvězdy chtěl vysvobodit? Stamkos by pořád mohl být nebezpečný šutér, pokud by dostal k ruce ty správné parťáky, chodil na led v ideální situace a našel zase chuť.
Marchessault by snad potřeboval jen tu změnu, aby zase připomínal borce, co umí dotáhnout tým až na vrchol.
Trotz je podle TSN připravený naslouchat nabídkám. Až příští dny a týdny odpoví na otázku, zda je Stamkos v pětatřiceti a se stropovou zátěží 8 milionů dolarů a paktem na další dva roky vyměnitelný, nebo ne. O rok mladší kumpán ukrajuje 5,5 "mega".
