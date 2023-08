Stalock to v šestatřiceti stále nebalí! Dohodl se na kontraktu s Kačery

Situace v brankovišti Kačerů je stále nejistá. Gibson by rád změnil působiště, přestože má v Anaheimu dále platnou smlouvu, a tak se vedení rozhodlo raději pojistit. Kontrakt podepsalo s ostříleným Alexem Stalockem, který by v případě potřeby mohl dělat mentora i Lukáši Dostálovi.

Kačeři mají ve svém týmu mladé naděje, od kterých si slibují zářnou budoucnost, ale než mužstvo uzraje, uplyne ještě nějaká doba.

To samozřejmě trápí Johna Gibsona, který už je za vrcholem své kariéry a lituje každého promarněného roku, kdy mohl útočit na stříbrný grál. Právě proto by tento maskovaný muž rád změnil adresu, ale u Kačerů je vázán smlouvou až do konce sezony 2026/2027. Musí proto doufat, že se najde vhodný zájemce, který Ducks nabídne slušnou protihodnotu, a ještě k tomu přijme Gibsonův plat, který je v průměru 6,4 milionů dolarů za sezonu.

Anaheim se na tuto situaci pomalu připravuje. Oslovil velezkušeného Alexe Stalocka, který ve svých šestatřiceti letech s nabídkou souhlasil a podepsal prakticky za pakatel. Kačeři tak získali brankáře, který sice většinu času působil v roli dvojky, ale má velmi bohaté zkušenosti. Více prostoru už by letos mohl dostat Lukáš Dostál, na kterého v Anaheimu hodně sází, a právě Stalock by v případě výměny Gibsona zřejmě strážil brankoviště společně s českou nadějí.

Šestatřicetiletý gólman měl v minulé sezóně za Chicago Blackhawks průměr 3,01 branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,8 %.

„Ještě další rok? Koho by to napadlo,“ řekl Stalock. „Kdyby mi někdo řekl, že ve 36 letech budu stále hrát profesionální hokej, pravděpodobně bych zavrtěl hlavou. Kvůli rodinným záležitostem je to teď těžší, ale Anaheim je skvělé místo pro hraní hokeje. Budují tu dobrý mladý tým a bude to velká zábava.“

Anaheim letos avizoval, že by se rád podíval do vyřazovací části, ale zřejmě to ještě nějakou chvíli potrvá, než se tým stane konkurenceschopným. Velmi zajímavé ovšem bude kromě vývoje mladých hvězd sledovat, jak dopadne celá sága okolo Gibsona.

