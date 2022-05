Stále věřím, že mám týmu co dát, říká Šimek. Jak vnímá svoji pozici v San Jose?

V letošní sezoně odehrál v NHL za Sharks jen 36 zápasů. Teď je ale Radim Šimek připravený, aby pomohl národnímu týmu. Jak se těší na opětovné oblečení dresu se lvem na prsou? A jak hodnotí poslední roky v dresu San Jose?

Dominik Simon říkal, že je unavený, Tomáš Hertl zase, že je vyspalý. Jak jste na tom vy?

Také jsem spal dobře. Předevčírem jsem vstával ve dvě hodiny ráno a byl vzhůru celý den, takže jsem usnul večer a spal jsem celou noc. Teď se cítím dobře.

Stihl jste ještě něco doma po příletu?

Ano, přiletěli jsme domů zhruba ve čtvrt na dvě. Momentálně jsme se s manželkou nastěhovali do nového bytu, takže to tam teď vypadá, jak kdyby tam vybouchl granát (úsměv). Takže až přijedu, tak nejspíše budu uklízet. Ale jinak jsme byli ještě s rodinou. V lednu se nám narodila dcera, takže jí naši i manželčin táta viděli poprvé. Manželčina mamka za námi přiletěla do Ameriky, takže už jí viděla předtím.

Po jak dlouhé době půjdete na led?

Bude to týden. Ale snažil jsem se mezitím chodit do posilovny a během včerejšího zápasu jsme s Tomášem Hertlem byli na kole, takže snad to bude po kondiční stránce dobré. Samozřejmě to na tom ledě nejspíše nebude úplně ideální, ale věřím, že se rychle sžijeme s týmem a pořádně se do toho dostaneme. Trochu sklouzneme brusle, zadriblujeme hokejkou a bude (úsměv).

„Doufám, že hokejově to bude podobné, že jsem se nezhoršil.“

Do národního týmu se vracíte po pěti letech. O kolik jiný je Radim Šimek?

Doufám, že hokejově to bude podobné, že jsem se nezhoršil (smích). Ale snažím se hrát to, co vždycky. Samozřejmě se můj herní styl trochu změnil vzhledem k mé pozici v San Jose, ale stále věřím že mám týmu co dát. Proto jsem tady, abych klukům co nejvíce pomohl. Doufám, že vytvoříme dobrou partu a uhrajeme co nejlepší výsledek.

Stihnete maximálně dva přípravné zápasy. Bude to stačit?

Věřím, že ano. Nejsme mladí kluci, už máme něco odehráno, takže to stačit bude.

Jak jste na tom zdravotně? Poslední zápas, co jste odehrál, pro vás skončil už po čtyřech minutách…

To bylo v Chicagu, chtěl jsem tam dohrát hráče a špatně jsem ho trefil. Dostal jsem to na koleno, které už jsem měl operované a natáhl jsem si postranní vaz. Už je to ale v pořádku, bruslil jsem naplno a jsem plně připraven.

Říkáte, že jste chtěl protihráče trefit. V poslední době je pro vás tvrdá hra typická, že? Rozdáváte hity jako na běžícím páse.

Je to tak. Když mě v San Jose posadili na tribunu, tak mi řekli, že jsem málo důrazný. Tak jsem se do toho opřel a tohle se z toho vyklubalo. Pramení to také z toho, že jsem nedostal moc prostoru na ledě, a tak jsem se moc nedostal do ofenzivnějších akcí, kde bych si mohl zvednout sebevědomí. Tak si ho zvedám alespoň těmi hity. Budu se snažit to přenést i sem, i když zas tak moc tvrdý jako v NHL nejspíš nebudu. Rozhodčí tu totiž nejspíše nejsou tak benevolentní, a tak nechci často končit na trestné. Důraz ale očekávat můžete.

Jak jste si zvykal na tu změnu herního stylu? Přeci jen v Liberci jste takový nebyl, tam to bylo hlavě o ofenzivní podpoře a bodech.

Bylo to sice těžší, ale pokud chcete hrát NHL, tak se musíte přizpůsobit tomu, co po vás chtějí. Pokud se tak nestane, tak vás posadí na tribunu a nemáte šanci bojovat o novou smlouvu. Když jsem začal v San Jose, tak jsem nastupoval ve formaci s bekem, který byl ofenzivnějšího charakteru. Takže na mě zbylo více té defenzivní práce. A od té doby jsem zaškatulkovaný jako defenzivní bek. Samozřejmě, když jste zvyklí dělat body, tak je to změna, ale ne tak strašná. Dříve to nebylo tak, že jsem vůbec nesměl dopředu. To až nyní. Protože kdybych tam náhodou něco zkazil, tak bych nejspíše další zápas nehrál.

„Sharks chtěli nasazovat jiné obránce, bylo mi od trenérů řečeno, že musejí hrát mladí.“

Bavili jsme se o herním vytížení – už jsou to dva měsíce, co jste měl ice time větší než deset minut. Teď to bude nejspíše výrazná změna, takže na to se asi určitě také těšíte…

Přesně tak. Sharks chtěli nasazovat jiné obránce, bylo mi od trenérů řečeno, že musejí hrát mladí, že je to rozhodnutí managmentu. Když jsem s tím šel za managmentem, tak tam mi zase řekli, že to bylo rozhodnutí trenérů. Takže někdo mi v tomhle vyloženě lhal a dva měsíce jsem nehrál. Ale to už je pryč, teď jsem tady, jsou tu jiní trenéři, jiné prostředí a věřím, že to bude dobré.

Je těžké přijmout to, že vám v tomto ohledu neříkají pravdu? Přeci jen máte v San José smlouvu na další období… Dá se to brát jako chladný byznys, tedy tak, jako to berou právě kluby, nebo nikoliv?

Není to příjemné. Člověk vždy přemýšlí nad tím, kdo má pravdu a kdo ne. Já byl odmalička vychovávaný v tom, abych říkal pravdu a byl čestný. Neříkám tím, že oni čestní nejsou, ale v tomto případě mi tu pravdu říct nechtěli. Trochu to člověka mrzí, ale co se dá dělat.

Přitom finančně ta smlouva nebyla vůbec špatná…

To máte pravdu, smlouva to byla hezká, ale od té doby, co jsem jí podepsal, to začalo jít tak nějak z kopce dolů. Ať už hlediska odehraných zápasů či času na ledě. Loni byla výluka, takže se hrálo šestapadesát zápasů, z čehož jsem odehrál čtyřicet, ale letos z dvaaosmdesáti jich bylo jen třicet šest. Proč se tak dělo, to už je otázka spíše na klub.

Teď máte před sebou národní tým, tedy větší kluziště, větší prostor pro kreativitu. Těšíte se?

Ano, velmi. Já když včera viděl ten hokej, tak jsem si říkal, že je to pořádné letiště, takže to bude velký rozdíl. Přeci jen, na velkém kluzišti jsem hrál naposledy před čtyřmi lety. Herní styl tedy bude jiný než v San Jose, ale věřím, že si to s kluky strčíme a bude mě to zase naplňovat.

„To máte pravdu, smlouva to byla hezká, ale od té doby, co jsem jí podepsal, to začalo jít tak nějak z kopce dolů.“

Kousek zápasu jste tedy před tím, než jste vyrazili s Tomášem Hertlem na kolo, viděl. Co říkáte například na Davida Krejčího? To občas člověk nevěřícně kroutí hlavou, co dokáže, že?

Je to tak. Já když viděl ty jeho zadovky… on snad kouká i na druhou stranu. Možná, že má takový přehled, že ví dost dopředu, že si tam ten hráč najede. Je to neuvěřitelné. A nejenom to, i to jeho bruslení… To jsou hráči, na které je radost se dívat. Ať si mladí hráči, co tu jsou, užívají, že mohou hrát po jeho boku. Je to neskuteční persona.

Ono to bruslení ani nevypadá moc rychle. Je to takový kontinuální pohyb, který je pro něj specifický.

Má výborný skluz. Má dar od pánaboha, který ještě umí rozvinout. Nevím, jestli měl nějaké speciální trenéry na bruslení, ale má to v sobě.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+