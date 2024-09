Stále mlád! Na 20. sezonu se těším stejně jako na tu první, hlásí Ovečkin

Alex Ovečkin se na začátku své dvacáté sezony v NHL soustředí spíše na to, aby pomohl Washingtonu najít vítězný mix než na gólový rekord, kterého by mohl dosáhnout před jejím koncem. Kvůli oběma faktorům je ale nesmírně natěšený.

Ovečkin si je dobře vědom toho, že potřebuje vstřelit 42 gólů, aby překonal rekord Wayna Gretzkyho, který má hodnotu 894 branek. Ale po rušném létě, v němž Washington získal sedm nových hráčů, včetně Pierra-Luca Duboise, Andrewa Mangiapanea a Jakoba Chychruna, bude nalezení správné souhry pro všechny nezbytným prvním krokem v jeho snaze kvalifikovat do play-off.

„Vždycky říkám, že musím prostě dělat svou práci,“ řekl Ovečkin. „Samozřejmě, že bez gólů zápasy nevyhrajete. Ale právě teď je pro nás nejdůležitější najít kombinace lajn, protože jsou tu noví kluci. V podstatě se vyměnila polovina týmu. Jsou to nové lajny, noví spoluhráči, takže čas musíte využít k tomu, abyste nemysleli na góly. Musíte přemýšlet o tom, co nám bude fungovat, abychom dosáhli úspěchu.“

Ovečkin, který v úterý oslavil 39. narozeniny, má na úspěchu Capitals velký podíl. Jeho 853 gólů v 1 426 zápasech základní části jim pomáhalo postupovat do play-off a v roce 2018 vyhrát Stanley Cup. Jak ale připomněl: „Bohužel nemůžu zastavit čas.“

Capitals kvůli tomu museli udělat určité ústupky. Trenér Spencer Carbery totiž uvedl, že Ovečkin je ještě trochu polámaný po drobném zranění, které utrpěl během přípravy.

„Musíte být v tomto ohledu chytří, mluvili jsme o tom s našimi trenéry a trenérským štábem,“ řekl Ovečkin.

Neznamená to však ústup ze slávy, naopak, Ovečkin věří, že může být pro Capitals stále důležitým hráčem. „Stále mám šťávu!“

Ti, kteří se kolem něj pohybují nejdéle, o tom nepochybují. „Je stále hladový. Pořád je to Ovi,“ dodal Tom Wilson. „Je to jeden z nejhladovějších hokejistů, jaké jsem kdy měl kolem sebe. Chce být nejlepší. Chce to dokázat a vy to cítíte.“

Ovečkinovi zbývají dvě sezony do konce pětiletého kontraktu na 47,5 milionu dolarů, který podepsal v roce 2021 s tím, že by rád dohnal Gretzkyho ještě před jeho vypršením. To se zdá být pravděpodobné, pokud mu vydrží zdraví.

„V příštích dvou sezonách se mu to může podařit,“ řekl generální manažer Capitals Chris Patrick. „Některá doplnění týmu, která jsme provedli, by mu snad měla pomoci.“

A možná pomohou Ovečkinovi natolik, že se mu v této sezoně podaří nastřílet potřebných 42 gólů. Alespoň tolik jich za sezonu nastřílel třináctkrát v kariéře, včetně nedávné kampaně 2022/23. „No jo, ale každý rok je těžší a těžší skórovat,“ reagoval Ovečkin. „Týmy hrají jinak. Brankáři cyhtají jinak. Budeme snažit dělat všechno pro to, abychom dávali góly, vyhrávali zápasy.“

