Stachanovci vs. dovolenkáři. Je opravdu Carolina favoritem? Historie má jasno

21. května 16:00

Tomáš Zatloukal

Montreal po 16 letech zopakoval svou magickou jízdu. Se znamenitým gólmanem ze střední Evropy zvládl dva mače číslo 7 a prošel až do finále Východní konference. Štafetu od Jara Haláka převzal Jakub Dobeš. V roce 2010 pak Canadiens už narazili, po pěti duelech byl šmytec. Čeká je stejný osud? Nebo potvrdí dějinný paradox?

Ta otázka, když se to až po hříchu zobecní, zní následovně: kdo je na tom lépe, ten, co má k dispozici nejštědřejší počet dní k odpočinku, nebo ten, v jehož těle snad ještě pulzuje adrenalin z vyhrané sedmé partie?

 Z duelu, kde už nejde kam couvnout, opředeného až mýtickou aurou?

V aktuálním miléniu je odpověď výmluvná a snad až šokující. Vždyť, když přijde řeč na konferenční finále, tak z osmi sérií, které proti sobě svedly „stachanovce“ a „dovolenkáře“, skončilo sedm stejných výsledkem.

Postupem těch, co měli bezprostředně za sebou „game 7“.

Jen jedinkrát slavil klub, který prošel do nejlepší čtyřky v nejkratším možném čase, tedy po čtyřech zápasech bez porážky.

Postup do finále Stanley Cupu si vybojovali od roku 2000 za takové konstelace pouze tampští Bolts. Před čtyřmi lety, když vyřídili newyorské Rangers 4:2. A stali se onou klasickou výjimkou potvrzující pravidlo... Pečeť přidali ziskem hokejového grálu.

Jinak tato konfrontace vždy vyzněla lépe pro mančaft posílený psychickou vzpruhou, kterou sebou jistojistě přináší úspěšně zvládnutý thriller jménem utkání numero 7. 

Bylo by stylové, kdyby právě Carolina, kterou loni až v této fázi sezony zastavili obhájci stříbrného poháru, se jednoznačné bilanci vzbouřila.

A ukázala, že v případě Canes, kádru postaveném na týmovosti, není rychlý postup důvodem k naivní satisfakci a pár dní relaxu zase dostatečným rozptýlením na to, aby hráče vyhodilo ze sedla. Jenže Montreal může napsat ještě větší story.

Jakub Dobeš zvládl coby zelenáč dvě sedmé bitvy, to před ním dokázali u Habs jen Patrick Roy a Ken Dryden. Oba za to byli odměněni prstenem pro šampiona NHL i Conn Smythe Trophy...

