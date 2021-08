St. Louis vyřadí číslo Prongera

Velkého ocenění se od organizace St. Louis dočká Chris Pronger. Blues se rozhodli vyřadit dres s číslem 44 a vyvěsí ho pod strop arény. Vše se stane 17. ledna před zápasem s Nashvillem.

Skvělá kariéra Prongera bude mít dohru. Kanadský obránce strávil v NHL osmnáct sezón, z toho devět jich odkroutil přímo v St. Louis. V roce 2015 byl uveden do hokejové síně slávy a následně se dostal i do výběru sta nejlepších hráčů historie NHL. Zároveň je i členem Triple Gold Clubu (ZOH, MS, Stanley Cup).

Pronger v šesti sezónách z devíti dělal v St. Louis kapitána a řadil se k nejlepším obráncům celé soutěže. A právě svoji jedinou Norris Trophy získal v dresu Blues během sezóny 1999/2000, kdy pomohl týmu k zisku Presidents Trophy.

Tento ročník byl pro Prongera jedinečný i tím, že obdržel i Hart Trophy, která se dává nejužitečnějšímu hráči v sezóně. Posledním obráncem, který tuhle trofej před ním dostal, byl Bobby Orr v roce 1972.

A co Pronger k angažmá v St. Louis pověděl? „Musím přiznat, že prvních pár let bylo hodně těžkých. Někdy si ale říkám, že tím člověk musí projít. Dělá to pak z něj lepšího hráče i lepšího člověka."

Pronger bude u St. Louis osmým hráčem v historii, kterému organizace vzdá hold a připojí se k následujícím hráčům: Al MacInnis, Bob Gassoff, Bob Plager, Barclay Plager, Brian Sutter, Brett Hull, Bernie Federko.

