St. Louis uteklo hrobníkovi z lopaty a snížilo na 2:3

Colorado zvládlo první polovinu zápasu na výbornou. Hosté se ale v závěru dostali k mocnému finiši a oddálili konec série.

COLORADO AVALANCHE - ST. LOUIS BLUES

4:5pp (2:0, 1:1, 1:3 - 0:1)

STAV SÉRIE: 3:2

St. Louis zvládli závěr zápasu

Kdo by to čekal, že Colorado tento zápas nedotáhne do vítězného konce. Avalanche totiž vedli ještě ve 34. minutě 3:0, přesto se však z vítězství radují hosté. A že to byl strhující závěr. Blues se podařilo v 56. minutě vyrovnat a zdálo se, že zápas bude rozhodovat prodloužení. Jenže v 58. minutě kompletoval hattrick MacKinnon a Colorado vedlo dvě minuty před koncem 4:3. Hosté zbraně nesložili a 54 vteřin před koncem po trefě Thomase se znovu radovali z vyrovnání. Bláznivé. V prodloužení padl gól poměrně brzy, už v 64. minutě, trefil se Bozak, který si za tento počin vysloužil ocenění druhé hvězdy zápasu.

Branky a nahrávky

4. MacKinnon (Lehkonen, Byram), 19. MacKinnon (Rantanen, Makar), 25. Landeskog (Toews, MacKinnon), 58. MacKinnon (Byram) – 35. Tarasenko (Leddy, Schenn), 50. Thomas (Bučněvič, Leddy), 56. Faulk (Toropčenko, Leddy), 60. Thomas (Tarasenko, Bučněvič), 64. Bozak (Leddy, Barbašev)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 63:38

Ville Husso (STL) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2%, odchytal 62:20



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) 3+1

2. Tyler Bozak (STL) 1+0

3. Robert Thomas (STL) 2+0

