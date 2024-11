St. Louis? Mám víc prostoru, těší Faksu. O změně trenéra se dozvěděl od manželky

(NEW JERSEY, od našeho zpravodaje) Radek Faksa odstartoval desátou sezonu v zámoří, poprvé však neobléká dres Dallasu. Po výměně během draftu zamířil do Saint Louis Blues, kterému se zkraje nové sezony výsledkově nedaří. Generální manažer Doug Armstrong využil vyhazovu Jima Montgomeryho z Bostonu, kterého přivedl na úkor dosavadního kouče Drewa Bannistera.

Jeho krok překvapil během tripu po východním pobřeží všechny včetně českého centra. „Byl to šok. Vzbudil jsem se a vidím zprávu od manželky, že nám vyměnili trenéra,“ líčí v rozhovoru pro hokej.cz.

Pod novým koučem si Blues zatím drží stoprocentní bilanci. Po triumfu nad New Yorkem Rangers, vynulovali New Jersey Devils, kteří se před soubojem drželi na první příčce východní konference. Skóre otevřelo už v deváté sekundě z hole Thomase, další dvě trefy v první periodě obstaral Holloway. Ve zbývajícím čase dobývali Ďáblové Binningtonovu bránu marně, a nový tým Radka Faksy se tak vrací z trojzápasu na východě Spojených států s šesti body v kapse.

Utkání na ledě Devils předcházel ceremoniál k 500. zápasu brankáře Jacoba Markströma v NHL. Jeho slavnostní večer jste ale zničili během první třetiny třemi góly.

Vstup do zápasu byl parádní, dobře jsme na ně vlétli. Vždycky je nepříjemné, když je před zápasem nějaký ceremoniál. Člověk musí sedět na střídačce a je pak trochu ztuhlý. Bývá těžké se do utkání dostat, ale měli jsme štěstí, že jsme dali hned při prvním střídání gól. Hodně nám to do startu pomohlo. Napadaly tam pak druhý a třetí gól, celou první třetinu jsme odehráli skvěle. Ve zbytku utkání se ale hra změnila. Občas to tak bývá, že když vedete o dva, tři góly, tak se to otočí a musíte bránit. Ve druhé třetině nás podržel gólman a ve třetí jsme náskok ubránili a pohlídali si výhru.

„Člověk něco takového nečeká. Nehráli jsme tak hrozně, že by to bylo na výměnu trenéra, ale myslím si, že si manažer nechtěl nechat ujít takovou příležitost."

Soupeř si vytvořil několik pasáží, kdy mu ke skórování chyběl kousek. Dokázali jste ale nejlepší tým východní konference vynulovat.

Dobře jsme ubránili jejich přesilovky, k tomu přidal Jordan Binnington několik dobrých zákroků. Chvílemi to vypadalo, že nás tlačí, ale dobře jsme je vytlačovali mimo výhodné střelecké pásmo. Měli sice puk na hokejkách, ale drželi jsme je daleko od branky, v místech kde nebyli nebezpeční.

Během tripu po východním pobřeží náhle skončil na střídačce Drew Bannister, nahradil ho exbostonský Jim Montgomery. Jak jste na změnu reagoval?

Byl to šok. Po zápase s Islanders jsme přijeli na hotel, ráno jsme měli mít rozcvičku. Vzbudil jsem se a vidím zprávu od manželky, že nám vyměnili trenéra. Hned ráno jsme pak měli meeting. Člověk něco takového nečeká. Nehráli jsme tak hrozně, že by to bylo na výměnu trenéra, ale myslím si, že si manažer nechtěl nechat ujít takovou příležitost. Je to pro nás nová vzpruha. Nový trenér nám dodal energii, v šatně i na střídačce to víc žije. Doufám, že to tak bude pokračovat.

Co podle vás angažování Montgomeryho týmu přinese?

Montyho znám už z Dallasu, kde nás rok a půl trénoval. Vím, co od něj očekávat. Tehdy u nás trénoval při své první sezoně v NHL. Teďka už má více zkušeností, změnil se. Je u nás zatím čtyři dny, takže ještě uvidíme. Zatím jsou ale zápasy pod ním super, přinesl novou energii. Těším se na budoucnost. Ještě víc zatlačíme a zaútočíme na play off.

„Pro mě je hlavně důležité, že mám dost prostoru. Dostávám mnohem více šancí než v Dallasu."

Po devítí sezonách jste změnil adresu. Jak jste v Saint Louis spokojený?

Zatím si nemůžu na nic stěžovat. Saint Louis je pěkné město. Nemyslím přímo centrum, ale spíš okolí, kde bydlíme. Pro mě je ale hlavně důležité, že mám dost prostoru. Dostávám mnohem více šancí než v Dallasu. Dobíhá mi poslední rok smlouvy, takže potřebuju co nejvíc hrát, abych zůstal v NHL co nejdéle.

Američané v těchto dnech slaví Den díkůvzdání. Jak ho trávíte vy se svou českou manželkou?

Ne, že bychom díkuvzdání přímo slavili, ale vždycky si uděláme nějaké české jídlo. Manželka mi už říkala, že připraví zelí. Máme dva dny mezi zápasy volné, takže se těším, až si dám těžší jídlo. Oslavíme to takto po českém způsobu.

A co říkáte na formu Martině Nečase? Proti New Yorku Rangers přidal další dvě asistence a drží se špici kanadského bodování (37 bodů).

Myslím si, že si Neči přenesl formu z mistroství světa, hlavně dostal v Carolině víc prostoru. Hraje na první přesilovce. Konečně může ukázat svůj talent. Je to podle mě TOP hráč a bude se dál zlepšovat. Nedávno jsme proti Hurricanes hráli a bránit ho je něco nepředstavitelného. Jako by proti vám hrál MacKinnon. Přeju mu to, je to skvělý kluk.

