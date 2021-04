St. Louis devíti góly zostudilo Minnesotu, kalifornské derby pro San Jose

Sobotní program NHL dokázalo svým výkonem zcela ovládnout St. Louis, které nasázelo Minnesotě úctyhodných devět branek. Ve zlepšené formě pokračovalo i San Jose, které uspělo v kalifornském derby a je kousek od play-off.

BUFFALO SABRES - WASHINGTON CAPITALS

3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Vrána vystřelil výhru Capitals

Výkony Buffala v posledních zápasech šly nahoru, ale na vítězství proti Capitals to nestačilo. Rozhodující trefou zápasu se stal gól Jakuba Vrány, díky kterému odskočil Washington ve třetí části odskočil soupeři na rozdíl dvou branek a Sabres dokázali v závěru pouze snížit.

Branky a nahrávky

19. Jokiharju (Dahlin), 31. Mittelstadt (Asplund, Ristolainen), 59. Thompson (Ristolainen) – 3. Dillon (Schultz, Oshie), 12. Ovečkin (Dillon, Carlson), 21. Schultz (Eller), 50. Vrána (Schultz, Eller).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (BUF) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 57:59

Vítek Vaněček (WSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (WSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 60:00

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50

Jakub Vrána (WSH) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:05



Tři hvězdy utkání

1. Justin Schultz (WSH) - 1+2

2. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0

3. Casey Mittelstadt (BUF) - 1+0

NEW JERSEY DEVILS - PITTSBURGH PENGUINS

4:6 (1:2, 1:1, 2:3)

Ofenzíva Pittsburghu k nezastavení

Pittsburgh dává hodně gólů a to platilo i na ledě Devils. Penguins vstřelili proti odhodlanému soupeři šest branek a to byl klíč k vítězství. New Jersey však bojovalo o body až do samotného konce duelu.

Branky a nahrávky

4. Wood (Bratt, Zacha), 26. Hughes (Kuokkanen, Šarangovič), 52. Boqvist, 59. Wood – 10. McCann (Crosby, Rust), 20. Dumoulin (Ceci, Lafferty), 38. Sceviour (Letang, Jankowski), 45. Rust (McCann, Crosby), 51. Crosby (Guentzel, Marino), 60. Rust (Guentzel, Letang).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) - 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,77%, čas 56:36

Casey DeSmith (PIT) - 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,21%, čas 60:00



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) - 0+1, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:21

Radim Zohorna (PIT) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:57



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) - 1+2

2. Bryan Rust (PIT) - 2+1

3. Jack Hughes (NJD) - 1+0

NEW YORK ISLANDERS - NEW YORK RANGERS

1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Derby pro Rangers

Rangers se nevzdává naděje na postup do play-off a neustále vyvíjí tlak na čtvrtý Boston, i když ten má stále solidní náskok. Celek z Manhattanu proti svému rivalovi zvládl především třetí část a vyhrál 4:1.

Branky a nahrávky

35. Greene (Barzal) – 27. Lafreniere (Kakko, Chytil), 31. Blackwell (Panarin, Strome), 52. Miller (Trouba, Panarin), 59. Zibanejad.

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4%, odchytal 56:44

Alexandar Georgijev (NYR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) - 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:01

Libor Hájek (NYR) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 15:32



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) – 0+2

2. K’Andre Miller (NYR) – 1+0

3. Alexis Lafreniere (NYR) – 1+0

ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD

9:1 (4:1, 3:0, 2:0)

Střelnice v St. Louis

St. Louis se vrací na vítěznou vlnu a dneska v noci to pořádně schytala Minnesota. Blues využívali své šance s naprostou lehkostí a silného soupeře porazili vysoko 9:1. Tento zápas si Wild za rámeček rozhodně nedají.

Branky a nahrávky

2. Sanford (Thomas, Bozak), 7. Schwartz (Tarasenko, Dunn), 16. Schwartz (Schenn, Krug), 17. Blais (Faulk, Perron), 22. O'Reilly (Blais, Faulk), 25. O'Reilly, 29. Faulk (Thomas, Bozak), 51. O'Reilly (Walman, Blais), 58. Barbašev (Krug, O'Reilly) – 8. Parise (Soucy).

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) - 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0%, odchytal 60:00

Kaapo Kähkönen (MIN) - 29 zákroků, 9 OG, úspěšnost 76,3%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Ryan O'Reilly (STL) - 3+1

2. Jaden Schwartz (STL) - 2+0

3. Justin Faulk (STL) - 1+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ARIZONA COYOTES

7:4 (4:0, 1:1, 2:3)

Vegas splnilo roli favorita

Golden Knights ovládli první třetinu čtyřmi góly a bylo víceméně jasno, jak tento zápas skončil. Hra Arizony se od druhé části zlepšila, na zdramatizování zápasu to ale nestačilo. Coyotes čeká ještě tvrdý boj o play-off.

Branky a nahrávky

4. Marchessault (Pacioretty, Theodore), 5. Carrier (Reaves, Roy), 7. Kolesar, 9. Smith (Karlsson), 25. Stephenson (Stone, McNabb), 50. Smith (Karlsson, Marchessault), 60. Pacioretty (Stephenson, Pietrangelo) – 40. Schmaltz (Goligoski, Garland), 43. Hunt (Kessel, Larsson), 44. Keller (Kessel, Dvorak), 50. Bunting (Kessel, Schmaltz).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 38 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6%, odchytal 59:40

Adin Hill (ARI) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4%, odchytal 40:00

Ivan Prosvětov (ARI) – 3 zákroky, 12 OG, úspěšnost 75,0%, odchytal 18:25



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:28



Tři hvězdy utkání

1. Reilly Smith (VGK) - 2+0

2. Jonathan Marchessault (VGK) - 1+1

3. Chandler Stephenson (VGK) - 1+1

ANAHEIM DUCKS - COLORADO AVALANCHE

0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Jistý výkon Colorada

Coloradu se podařilo na ledě Anaheimu udržet čisté konto a o vítězství Avalanche nemůže být pochyb. Celek z Denveru odehrál velmi solidní utkání a během noci získal do svých řad výměnou ještě obránce Patrika Nemetha z Detroitu.

Branky a nahrávky

38. Ničuškin (Graves, Jost), 60. Rantanen (MacKinnon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 33 zákroků, 1 OG, 97,1 % úspěšnost, odchytal 59:42

Jonas Johansson (COL) – 28 zákroků, 0 OG, 100 % úspěšnost, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Valeri Ničuškin (COL) - 1+0

2. John Gibson (ANA) - 33 zákroků

3. Jonas Johansson (COL) - 28 zákroků

SAN JOSE SHARKS - LOS ANGELES KINGS

5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

San Jose potvrdilo zlepšenou formu

San Jose začalo s pravidelností vyhrávat a jeho pozice v tabulce se výrazně lepší. Sharks v noci ovládli kalifornské derby, vyhráli 5:2 a aktuálně mají postup do play-off ve vlastní moci, pokud dokáží pokračovat v této formě.

Branky a nahrávky

9. Labanc (Burns, Ferraro), 14. Marleau (Burns, Sörensen), 18. Balcers (Meier, Karlsson), 57. Gambrell (Kane, Burns), 59. Hertl (Kane, Couture) – 3. Iafallo (Brown, Kopitar), 42. Anderson-Dolan (Doughty).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 23 – 23

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SJS) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Calvin Petersen (LAK) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:11



Československá stopa v utkání

Christián Jaroš (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:44

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:14



Tři hvězdy utkání

1. Martin Jones (SJS) - 32 zákroků

2. Brent Burns (SJS) - 0+3

3. Rudolfs Balcers (SJS) - 1+0

