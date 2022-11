St. Louis Blues - co se přes léto stalo s postrachem loňské sezony?

Tým, který skončil v sezoně 2021/2022 třetí v našlapané Centrální divizi, z vyřazovacích bojů vyprovodil Minnesotu v čele s Kirillem Kaprizovem a ztroskotal až v semifinále konference na celku, který pro sebe uzmul Stanley Cup. Nezní to špatně, že? Střih a jsme na začátku nově rozjeté sezony, kde Blues střídali nouzi s bídou a nyní se třemi vítězstvími v řadě snaží oklepat.

Začneme létem, kdy nebylo na přestupovém trhu o Blues ani vidu, ani slechu. Generální manažer Doug Armstrong byl pravděpodobně spokojen se skončenou sezonou, rozhodl se provést pouze kosmetické změny a nechal jádro týmu pohromadě. Zatímco ostatní se přetahovali o velké ryby, Blues jen nečinně přihlíželi. No po pravdě toho ani moc dělat nešlo, jelikož tým ze státu Missouri rozdal nemálo štědrých kontraktů, aby udržel své hvězdy a platový strop je neoblomný.

Na začátku to vypadalo, že byl tah s nezasahováním do fungujícího stroje prozíravý. Blues vyhráli úvodní tři zápasy a fanoušci si říkali, že to ještě nějaký ten rok půjde. Opak byl ale pravdou. St. Louis sice jasně přehrálo Blue Jackets a na domácím ledě si políčilo i na Seattle a Oilers, ale to co se dělo od 25. října do 9. listopadu bylo jako jedna nekončící noční můra. Svěřenci trenéra Craiga Berubeho nejen že nevyhráli v následujících osmi duelech, ale dokonce si v tomto období nepřipsali jediný bod. Tým byl pod obrovskou dekou a zvedl se až proti San Jose, které ale podle predikcí také nepatří k postrachům NHL. Blues ale následně udolali k překvapení všech nezastavitelné Vegas, což by kádr mohlo probrat z letargie, dokud ještě není pozdě a dá se něco dělat. Nadějný je i získaný skalp Lavin, který dává naději na lepší zítřky.

Kde však kromě neaktivity na trhu hledat příčiny strastí Blues? Vezmeme-li to chronologicky, tak mezi tyčemi to zatím není tak horké. I když jak strůjce úspěšného tažení za stříbrným grálem Jordan Binnington, tak ostřílený Němec Thomas Greiss se zatím nepotkali s nějakou oslnivou fazónou. Chybí tzv. zákroky navíc, které by trápící se družinu udržely ve hře.

Obraný val doslova a do písmene leží na Justinu Faulkovi, který snad jako jediný snese přísnější měřítko hodnocení. Nick Leddy si marně snaží vzpomenout na produktivní léta strávená v dresu Islanders a jeho plamínek sotva plápolá i ve statistice +/-. Torey Krug se snaží udržet si bodovou formu, ale zatím velmi zaostává v defenzivní práci. Smůla se však nejvíce lepí na paty Coltonu Paraykovi. Ten má snad nejhorší sezonu v dresu Blues a zatím hoří po všech stránkách. Ne vždy se bohužel daří.

Útok také táhnou staří známí. Brayden Schenn a Vladimir Tarasenko stále ukazují, že ještě nepatří do starého železa a starají se o týmovou produktivitu. Krok se s nimi snaží udržet ještě Robert Thomas, ale pak to jde hodně strmě dolů. Samozřejmě, že hráče jako Pavel Bučněvič nebo Brandon Saad částečně omlouvá zranění, ale co takový Ryan O'Reilly nebo Jordan Kyrou? Tady se v porovnání s loňskem čekalo více. Tato dvojice navíc nechybí u většiny inkasovaných branek.

U drtivé části týmu NHL v podobném věkovém složení by se řeklo, že tým stárne a s tím přichází pokles formy, ale zde to není tak docela pravda. Některé hvězdy si svou gáži opravdu zaslouží, i když samozřejmě není vyloučeno, že vzhledem k jejich délce budou v budoucnu přítěží. Tak to ale chodí v celé lize. Pokud si máme tedy pojmenovat problém, tak je jím podzimní spánek několika opor a špatná defenzivní práce ještě umocněná nepříliš jistými brankáři.

St. Louis už jedno z mrtvých vstání zvládlo. Ano, hádáte správě. Jde o sezonu, kdy Blues v sedmé bitvě udolaly Medvědy a na cestu domů si přibalili Stanley Cup. Ještě mají dost času, aby se zvedli a napravili chmurnou podzimní část. Podaří se zopakovat zázrak z titulové sezony, nebo zůstane tým přikován ve spodních patrech soutěže a jediné na co se budou moci fanoušci těšit, bude loterie talentů?

