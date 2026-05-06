Srdce a duše Hurikánů, Brind'Amour po 20 letech přidává další ikonickou oslavu. A ještě jednu

15. června 13:00Tomáš Zatloukal
GM Eric Tulsky o něj říká: "To Rod je středobod všeho." Majitel Canes Tom Dundon zase: "Je tou nejdůležitější součástkou. Že jsme ho najali na střídačku, bylo to nejšťastnější rozhodnutí." Rod Brind'Amour bere všechny komplimenty s pokorou, svou roli umenšuje, ale v klubu dobře vědí, že to právě díky inspirativnímu dříči a jeho poctivé, potem nasáklé cestě došla Carolina až na vrchol. Dundon i Tulsky uvěřili, že tahle kurážná, přímočará stezka je ta pravá. Podřídili se vizi. A výsledkem je návrat stříbrného poháru do Raleighu po 20 letech. "Rod the Bod" tentokrát neslaví jako kapitán, ale jako kouč, nicméně stejně stylově.
Kdysi do Caroliny přišel, protože Letci z Philadelphie zatoužili po dalším obrovi. Po Keithu Primeauovi.
Po někom podobného ražení jako Eric Lindros.
A tak se klidně Brind'Amoura, byť obaleného svaly, ovšem výškou jen průměrného, zřekli. 23. ledna 2000 vzniklo pouto, které má po noci na pondělí svůj druhý vrchol.
První přišel před dvěma dekádami, všestranný forvard, co urputně a zároveň chytře bránil, přičemž měl dostatečný kumšt na to, aby se prosazoval i směrem dopředu, dovedl Hurricanes ke Stanley Cupu.
ANOTHER ROD CUP LIFT JUST DROPPED ???? #StanleyCup pic.twitter.com/fa65OdGNTA
— NHL (@NHL) June 15, 2026
Z chvíle, kdy v naprosté euforii přebíral hokejový grál, sršela všechna ta lopota, kterou podstoupil. Zrcadlila se bolest, přes kterou šel, i enormní úsilí. Tuhle identitu pak vštípil současnému mančaftu coby šéf střídačky.
"Jako hráč jsem chtěl vyhrát pro sebe, teď mi šlo o tyhle kluky. Chtěl sem pohár pro ně a oni to jednoduše vnímali," srovnával Brind'Amour, v roli "hrdého otce", triumfy z roku 2006 a 2026.
Mimochodem, stal se teprve čtvrtým borcem, co slavil se stejným klubem s céčkem na prsou i jako hlavní kouč.
"Nastal náš čas. Nenechali jsme si nikým ten titul sebrat."
S pohárem si zalaškoval - poté, co ho převzal od třetího gólmana Pjotra Kočetkova, pohodil s ním a pohotově obouruč zachytil. Poté kultovní cenu zvedl nad hlavu, načež ji přiblížil ledové ploše. Setha Jarvise, jednoho z ofenzivních lídrů, tak načapal hned dvakrát.
That may be the last tarp Rod wears until next season ???? pic.twitter.com/faWxq3PaVN
— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 15, 2026
"Nejdřív jsem si myslel, že ho okamžitě vyšvihne nad hlavu, pak zase že ním praští o led," pobaveně glosoval dojmy z Brind'Amourova "reu-unionu" se Stanley Cupem po dvou desetiletích.
Kamery pak zachytily ještě jeden moment se stejnou dvojicí. Tentokrát z kabiny, přičemž pětapadesátiletý Kanaďan odhodil bílou košili a ukázal figuru. Zhotmění svého přístupu k tréninku i trénování. O poháru mluvil Brind'Amour s velkou vášní, po hemingwayovsku.
„Je to ten nejúžasnější, nejúžasnější pocit na světě dobýt Stanley Cup. Kvůli tomu, jak těžké je to dotáhnout až k němu, a také kvůli vědomí toho, co všechno jste tomu obětovali, je to ta nejvzácnější sportovní trofej na světě.“
Patrně z ničích úst tato slova snad nikdy nezněla tak přesvědčivě či uvěřitelněji.