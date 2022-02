Sprcha za 5000 dolarů! Dallaský lídr Benn vyfasoval maximální možnou pokutu

Byla to na první pohled úsměvná klukovina. Jamie Benn v duelu s Chicagem stříkl MacKenziemu Entwistlemu vodu do obličeje. Forvardovi Černých jestřábů tou dobou do smíchu rozhodně nebylo, kolem dallaské střídačky projížděl otřesený po tvrdém nárazu do plexiskla. A teď už se nejspíš nesměje ani kapitán Hvězd. Oddělení pro bezpečnost hráčů NHL jeho kousek neunikl a vyměřilo mu za nesportovní chování maximální možnou pokutu, tedy 5000 dolarů, zhruba 105 000 Kč.

Ano, Benn rozhodně nemá hluboko do kapsy, vždyť mu běží mimořádně štědrý osmiletý kontrakt na 76 milionů dolarů.

A ano, možná podobně jako kdysi Brandon Prust po útoku na Brada Marchanda prohlásí, že šlo o nejlépe utracené peníze v jeho životě, nicméně pro vítěze Art Ross Trophy z roku 2015 je nepříjemný především škraloup, co ulpí na jeho pověsti.

V minulosti nikdy nebyl pokutován, natož suspendován. Pověst si teď kazí zbytečnou provokací otřeseného soupeře. Pokud Bennovi příště ujedou nervy, stříkanec směrem k Entwistlemu mu rozhodně v očích "disciplinárky" nepomůže.

Mimochodem, Benn si už minimálně jednou o zápasovou stopku koledoval. V sezoně 2019/2020 volali mnozí po jeho suspendaci za nebezpečný zákrok na Olivera Ekmana-Larssona. Tehdy ale dlouholetá tvář Dallasu disciplinárnímu trestu unikla.

Tentokrát už ne, Oddělení pro bezpečnost hráčů NHL nemělo s Bennem slitování. Je to jen další políček v Kanaďanově nikterak povedené sezoně, Hvězdy místo něj táhnou jiní borci, v čele s americkým tandemem Joem Pavelskim a Jasonem Robertsonem.

Na víc než holý boj o poslední postupovou pozici do play-off to nestačí, Dallas je momentálně na desátém místě Západní konference. Od Benna se dočkal 23 bodů za 47 mačů, hned šest hráčů v kabině Stars je produktivnější.

Partii s Chicagem každopádně Hvězdy zvládly, vyhrály 1:0 po samostatných nájezdech.

Entwistle vyvázl z prudkého střetu s plexisklem, proti kterému poslal nováčka ve službách Blackhawks Michael Raffl, naštěstí bez zranění. Těžko ale bude na duel s Dallasem vzpomínat s úsměvem na rtech. Kvůli bolestivé naražení i kvůli otravné sprše.

