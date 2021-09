Spokojený Kotkaniemi: V Carolině by chtěl hrát každý

Jedna z největších ság léta je u konce. Montreal se nakonec rozhodl nedorovnat nabídku smlouvy pro Jesperi Kotkaniemiho, a ten tak míří do Caroliny. Opačným směrem díky statusu chráněného volného hráče míří výběry v prvním a třetím kole draftu. O tom, kdo z této přetahované vzejde jako vítěz, se zatím pouze spekuluje. Jisté je však to, že očekávání budou velká.

Finský mladík kývl na roční kontrakt v hodnotě 6,1 milionů dolarů. Velkorysá nabídka, chtělo by se říct, nicméně v Carolině o něj stáli už dlouho. Samotný generální manažer Canes Don Waddell potvrdil, že se mladého Fina snažili získat už předtím, a to pomocí trejdu. Nakonec Kotkaniemi do Caroliny opravdu přichází, avšak za jiných podmínek.

„Carolina má skvělý tým,“ řekl Kotkaniemi hned, jakmile bylo jasné, že odchází z Kanady. „V další sezoně budou kandidáty na Stanley Cup. Každý by chtěl být součástí takového týmu, takže si myslím, že jsem udělal dobré rozhodnutí.“

V úvodu jsme zmínili, že před Kotkaniemim stojí velká očekávání. Nejde jen o to, jaký byl kolem nabídkové listiny humbuk, ale také o Finovu konečnou cenovku, která se mnohým zdá přemrštěná.

„Nerozhodli jsme se pro nabídkovou listinu jen tak, prostě jsme chtěli získat kvalitního hráče,“ komentoval přestup Waddell. „Získáváme nadějného mladého hráče. Se všemi v týmu jsem o tom mluvil a každý toto rozhodnutí chápe.“

I přes tato slova však v myslích fanoušků leží pochybný brouk, a to z jasného důvodu. Tenhle přesun má být jakousi odplatou za neúspěšný pokus z před dvou let, kdy se o podobný kousek snažil právě Montreal. Tehdy se z Caroliny snažil přetáhnout Sebastiana Aha.

„Rozhodně to nebyla žádná odplata,“ ujistil však všechny Waddell. „O tomhle hráči jsme se bavili dlouho, víme o něm vše. Zajímal nás jenom hráč, ne žádná minulost. Jak víte, v týmu máme několik Finů, takže jsme si mysleli, že by to mohlo klapat. To, co se dělo na našich sociálních sítích, je věc druhá.“

Kotkaniemiho si Canadiens na draftu vybrali jako třetího celkově, nicméně jeho produktivita tomuto statusu zatím neodpovídá. 62 bodových zápisů v 171 odehraných utkáních není nic extra. Dle jeho slov však v Carolině naplno věří v jeho schopnosti a jsou mu ochotni dát potřebný prostor.

„Od první sekundy cítím, jak moc mi věří,“ pochvaloval si. „Je to moc dobrý pocit, když cítíte něčí důvěru. Je to pro mě skvělá příležitost. Moc se těším na to, až to všechno začne.“

