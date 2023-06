Spokojenost s pátou volbou draftu nepanuje. Montreal se snaží získat lepší pozici

Letošní draft talentů do NHL proběhne 28. a 29. června v Nashvillu. Byť by se mohlo zdát, že minimálně první desítka voleb má své majitele už definitivně jisté, Montreal se snaží ještě pořadím, v němž budou jednotlivé týmy vybírat, zamíchat. Canadiens totiž nejsou spokojeni s tím, že budou volit až jako pátí, a rádi by získali vyšší pozici.

První volbu draftu drží ve svých rukách Chicago a neexistuje nabídka, na kterou by Blackhawks kývli. Snad jen, kdyby například Edmonton nabídl Connora McDavida, a i tak by nejspíš z Chicaga přišla zamítavá odpověď. Přeci jen, vybudovat kádr kolem Connora Bedarda může v budoucnu přinést do Illinois opět obrovské úspěchy.

Druhou volbu v draftu drží Anaheim, třetí bude volit Columbus, čtvrté San Jose a pátá pozice v draftu bude náležet novému členovi Montrealu Canadiens.

Pátá volba v prvním kole ale není něco, s čím by Montreal byl úplně spokojený. Přestože experti na skauting a draft předpokládají, že z páté pozice by mohl do NHL nahlédnout osmnáctiletý Kanaďan Zach Benson či stejně starý Rus Matvej Mičkov (tomu se v řadě žebříčků předurčuje dokonce čtvrtá či třetí pozice, takže nejspíš na Canadiens nezbyde), což jsou hráči s velkým potenciálem, Montreal by rád vybíral z lepší pozice.

Za Connorem Bedardem jsou totiž ve hře například Adam Fantilli nebo švédský centr Leo Carlsson. Pak následují již zmínění Benson s Mičkovem, mezi nimiž se také často skloňuje jméno osmnáctiletého Američana Willa Smitha.

Aby měl Montreal ještě o trochu lepší výchozí pozici než pátou volbu, zkouší se vedení dohodnout se San Jose na prohození pozic. K tomu samozřejmě může dojít, pokud přijde zajímavá protihodnota, především pak z řad prospektů, na které má Montreal práva.

Podle informací, které přinesl Arpon Basu z The Athletic, se Canadiens dokonce pokouší spojit s Anaheimem a zjistit, jaká by byla cena za jejich druhou volbu v draftu! To je hodně odvážný počin a je jisté, že pokud by Ducks byli ochotni naslouchat, musel by se Montreal vytasit s něčím skutečně velkým. Adam Fantilli, jenž půjde s největší pravděpodobností z druhého místa, je totiž supertalent, který by za jakýchkoliv jiných okolností byl jedničkou draftu - pokud by konkurentem nebyl generační talent jako Bedard.

Je tak zřejmé, že přenechání druhé volby na draftu a spokojení se až s pátou volbou, by bylo dost drahou záležitostí.

S čím naopak Montreal vůbec nepočítá, je oslovení Columbusu. Blue Jackets jsou ohromně zklamaní, že jim nevyšla draftová loterie a budou volit až jako třetí v pořadí. Že by byli ochotni volit ještě z nižší pozice, nepřichází v úvahu.

Pokud by se Montrealu skutečně povedlo před draftem získat vyšší než pátou volbu, jednalo by se o majstrštyk. Generální manažer Kent Hughes a prezident hokejových operací Jeff Gorton se o to chtějí alespoň pokusit.

