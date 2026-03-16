Špinavá hra v režii Flyers. Pittsburgh se nechal vyprovokovat a v úvodu série narazil

19. dubna 12:00David Zlomek
Nenávist mezi oběma tábory se rozhořela ještě dřív, než brusle vůbec zajely do ledu. Hodinu před úvodním vhazováním prvního kola play-off mezi Pittsburghem a Philadelphií se tribuny plnily černo-zlatými dresy, ale stačil jeden odvážlivec v oranžovém, aby hala vybuchla hromovým bučením. A bylo vymalováno.
Fanoušek stál s rukama nad hlavou a jako by do sebe nasával vlnu nevraživosti. A přesně v tomhle duchu pak jeho Flyers vletěli na led. Žádná úcta k budoucím členům Síně slávy, žádné oťukávání. Letci vsadili na agresivitu, rychlost a totální fyzickou destrukci, kterou nakonec v závěru korunoval devatenáctiletý Porter Martone svým vítězným gólem při debutu ve vyřazovacích bojích. Philadelphia loupila na ledě rivala 3:2 a ukázala, že papírové předpoklady a zkušenosti soupeře pro ni v tuhle chvíli neznamenají vůbec nic.
„Dělají nám to nesmírně těžké,“ hlesl trenér Tučňáků Dan Muse. Flyers do soupeře bušili od první minuty a jen v úvodní třetině napočítali 17 hitů. Penguins se z tohoto tlaku nedokázali vymanit a vypadli z rytmu, který je během sezony zdobil. Místo své kombinační hry se nechali zatáhnout do potyček po odpískání, což byla voda na mlýn týmu Ricka Toccheta.
Kapitán Sean Couturier šel příkladem a hned v prvním střídání srovnal jednoho ze soupeřů, čímž uklidnil mladé pušky na střídačce. K němu se přidal i obránce Travis Sanheim, který v zápase dělal snad úplně všechno, hrál tvrdě, hasil šance hvězdné ofenzivy domácích a ve třetí třetině vystřihl parádní gól, když proskočil mezi dvěma protihráči a vymetl horní roh brány. „V play-off prostě musíte hrát takhle. Musíte dělat věci, které normálně neděláte,“ liboval si po zápase kouč Tocchet.
Zatímco veteráni Sanheim s Couturierem udávali tón, o zbytek se postaralo dravé mládí. Jamie Drysdale otevřel skóre po akci Trevora Zegrase a o všem rozhodl devatenáctiletý Martone. „Bylo to úžasné. Ještě nikdy jsem neviděl takhle vyprodanou halu, ta energie nás hnala dopředu,“ svěřil se Martone, který se ze začátku zápasu trochu hledal, ale v klíčovém okamžiku ukázal instinkt zabijáka.
Pittsburgh teď musí rychle najít recept, jak se nenechat rozhodit. Sidney Crosby po zápase opakoval, že tým musí být ve všech směrech lepší a soudržnější. Domácí totiž zcela vypadli z role a místo hokeje se soustředili na oplácení krosčeků. „Musíme hrát náš hokej. Ve druhé třetině jsme ztratili kontrolu a začali se prát, což je přesně to, co oni chtějí. Oni milují tuhle špinavou hru, provokují po odpískání, ale my musíme být chytřejší a prostě odjet,“ zlobil se střelec prvního gólu Penguins Jevgenij Malkin.