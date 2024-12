Spekulace v Torontu sílí. Mluví se o Nelsonovi i Kadrim!

Toronto Maple Leafs se údajně snaží posílit sestavu na postu centra a zkoumají své možnosti, jak tuto klíčovou pozici lépe obsadit. Generální manažer Brad Treliving však zatím není připraven uskutečnit žádný zásadní obchod. Místo toho se vedení soustředí na analýzu možností, které by mohlo zvažovat později během sezony, pravděpodobně ve druhé polovině a s blížící se přestupovou uzávěrkou.

Na seznamu potenciálních cílů se objevují jména jako Brock Nelson z New York Islanders, Jake Evans z Montreal Canadiens, Yanni Gourde ze Seattle Kraken nebo Nick Bjugstad z Utah Hockey Clubu.

Navzdory těmto spekulacím ale Leafs možná našli řešení uvnitř svého týmu, což by jejich strategii mohlo změnit směrem k získání kvalitnějšího hráče místo pouhé posily do šířky sestavy.

Fraser Minten, který v posledních zápasech ukázal svůj talent a v pondělí vstřelil gól, podle odborníků zaujal svým herním projevem natolik, že by mohl odstranit potřebu hledat centra pro třetí nebo čtvrtou lajnu. Jak uvedl novinář David Pagnotta: „Pokud Minten bude pokračovat ve svých výkonech, může to změnit směr, kterým se Leafs vydají. Možná se zaměří na druhého centra, což by byl ideální scénář.“

Ten by však znamenal větší investici, kterou si Leafs musí pečlivě rozmyslet. Nemají první kolo draftu na tuto sezonu, ale vlastní výběr pro příští rok. Otázkou zůstává, zda budou ochotni se tohoto aktiva vzdát.

I proto je ale zajímavým bodem diskuzí možnost návratu Nazema Kadriho. Téma znovu oživili odborníci jako Doug MacLean nebo Eric Francis. Kadri, známý svou fyzickou hrou a schopností zazářit v play-off, by mohl být odpovědí na potřebu Maple Leafs přidat větší tvrdost do středu útoku.

Podle Jeffa Mareka by Toronto mohlo mít zájem o jednání s Calgary Flames, pokud se jejich sezona vyvine směrem k přestavbě. „Je těžké si představit, že Leafs alespoň nezvažují možnost Kadriho návratu,“ řekl Marek.

