Spekulace smeteny ze stolu. Cooper do Utahu nejde, zůstává v Tampě

Jon Cooper zůstává v Tampě. Spekulace o jeho možném odchodu do Utahu se nepotvrdily. Generální manažer Julien BriseBois v pátek potvrdil, že nejdéle sloužící kouč v lize povede Lightning i v příští sezoně.

„Tampa je pro mě domov. A pro mé děti je to jediné město, které si opravdu pamatují,“ řekl Cooper s jistotou sobě vlastní. „A pokud tam někde existuje lépe fungující organizace než tahle, rád ji uvidím. Tohle místo vyzařuje profesionalitu odshora dolů.“

V zákulisí se ale v posledních týdnech spekulovalo, že by právě Cooper mohl být ten, kdo se stane tváří ambiciózního týmu Utah Hockey Club. Seznámení se zakladatelem klubu Ryanem Smithem už dávno proběhlo – jejich vztah začal na golfu, pokračuje vzájemnou profesní důvěrou a dokonce i přes osobní propojení s trenérem basketbalové Jazz, Willem Hardym. Ten se netají tím, že Cooper mu mimo hokej pravidelně radí v otázkách vedení týmu.

Přesto je zatím budoucnost jasná – Cooper zůstává tam, kde získal dva Stanley Cupy a kde přivedl tým do tří finále v řadě. Pod jeho vedením hrála Tampa play-off v osmi po sobě jdoucích letech.

„Je to ten pravý muž pro tuhle práci. A spolupráce s ním je něco, čeho si nesmírně vážím,“ prohlásil BriseBois a ukončil tak jakékoli pochybnosti o případné změně trenérského postu.

Faktem zůstává, že Lightning zažili třetí vyřazení v prvním kole v řadě – a dvakrát u toho byla Florida. Klub tak vstupuje do éry přechodu, ale zatím bez personálních otřesů na lavičce.

Na otázky o spekulacích ohledně Utahu odpovídal Cooper s humorem. „Přistáli jsme, hned jsme jeli do Park City, na kopec a na Main Street. Nechtěl jsem odjet. Pak mě ale čekal zápas Jazz,“ řekl s úsměvem při své poslední návštěvě Salt Lake City. „Jsem teď zhýčkaný sluncem. Už mě to oblékání do lyžařského oblečení unavuje.“

A i když má Utah přes 220 slunečných dnů v roce – což není až tak daleko od floridských 240 – zatím to nestačí. Trenér, který aktuálně bere kolem 5,3 milionu dolarů ročně, má smlouvu až do sezony 2025/26. A i když by Smith určitě neměl problém nabídnout víc, Cooper zatím hledí dál – ale stále směrem k Tampě. „Všechno, co se má řešit, by mělo vycházet od nás, od vedení a od Juliena. A my víme, kde jsme – a proč tu zůstáváme,“ uzavřel Cooper.

