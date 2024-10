Špatný tým? Proto rozhodčí nepískají v náš prospěch, lamentuje kouč Sharks

Trenér San Jose Sharks Ryan Warsofsky se po zápasu proti St. Louis Blues pořádně namíchnul. Tým se na začátku sezony potýká s častými vyloučeními a Warsofsky má jasno v tom, že pokud Sharks nezačnou hrát lépe, rozhodčí jim nebudou pomáhat.

„Dokud si v lize nevybudujeme zpátky respekt, tyhle výhody od rozhodčích jednoduše nedostaneme,“ uvedl po prohře 1:3 s Anaheimem. „Tak to prostě chodí.“

Dále poznamenal: „Za několik let to bude stejné pro každý tým, který se bude snažit odrazit k lepším zítřkům. Už jsme o tom mluvili a musíme to mít na paměti i v budoucnu.“

Sharks patří mezi nejtrestanější týmy v lize v prvních sedmi zápasech sezony. V počtu trestných minut (81) i trestů na zápas (11:34) jsou v první pětce, druhé místo drží v počtu udělených trestů (38) a až na 20. místě jsou, co se týče získaných přesilovek (24). S rozdílem -14 mezi tresty a přesilovkami jsou na tom nejhůř v celé lize. Jejich oslabení s úspěšností 74,3 % je na 24. místě.

V úterním zápase proti Ducks byli Sharks vyloučeni sedmkrát, z toho hned čtyřikrát za podrážení. Dvakrát třeba fauloval nováček Will Smith a Ducks využili obě přesilovky, když seděl na trestné lavici.

„Musíme bojovat a hrát důrazně, ale fauly hokejkami, vyloučení za lenost a nedostatečné bruslení, to nás dneska srazilo,“ hlesl Warsofsky. „To se nám opakuje posledních pár zápasů.“

San Jose tráví podle dat NHL Edge pouhých 39,1 % herního času ve hře pět na pět v útočné zóně, což je pod průměrem ligy. Obránce Cody Ceci právě v tom vidí jádro problému.

„Když se neustále bráníte, faulujete mnohem častěji,“ vysvětlil. „Musíme na tom zapracovat a možná tolik netlačit na rozhodčí. Třeba pak začnou pískat trochu víc v náš prospěch.“

Během katastrofální minulé sezony měli Sharks také hrozivý rozdíl trestů (-45). Tehdy trvalo až do 12. zápasu, než získali první výhru, a po začátku tohoto ročníku s bilancí 0-5-2 to vypadá, že by se série bez výhry mohla opakovat.

„Musíme držet spolu a navzájem se podporovat,“ dodal Ceci. „Je náročné, co zažíváme. Snažíme se a dřeme, ale výsledky se zatím nedostavují. Potřebujeme konečně vyhrát.“

