Špatné zprávy kolem Jiřího Kulicha. V této sezóně už ho neuvidíme

8. března 8:44

Jiří Lacina

Spousta fanoušků si ho těsně před zveřejněním nominace přála vidět v sestavě pro olympiádu. Pořád věřili, že bude fit a národnímu týmu pomůže. Nakonec v Itálii nehrál a bohužel si už nezahraje ani ve zbytku sezóny NHL.

Jiřímu Kulichovi byla na začátku listopadu diagnostikována velká krevní sraženina. Její rozpuštění může být běh na delší trať a uvedení krve do standardního stavu srážlivosti, aby případné otevřené zranění nepředstavovalo fatální nebezpečí, bohužel taky netrvá chvíli.

Kulich se údajně pomalu vrací do formy, takže všichni čekali, že bude brzo oznámen termín návratu na led. Dočkali jsme se bohužel přesného opaku. Testy nedopadly dobře, takže po páteční uzávěrce přestupů oznámil generální manažer Sabres Jarmo Kekäläinen následující.

„Dostali jsme nešťastné zprávy o Jiřím Kulichovi, takže s největší pravděpodobností bude mimo hru do konce sezóny. Pokračuje v léčbě a naší hlavní starostí je samozřejmě jeho dlouhodobé zdraví. Plus kdy se bude moci vrátit jako hokejista. Postupuje, ale s největší pravděpodobností bude mimo hru do konce sezóny,“ řekl Kekäläinen.

Diskuse na sítích byly hodně divoké. Někteří fandové se bojí vážného ohrožení Kulichovy kariéry.

Buffalo získalo před uzávěrkou přestupů od Rangers čtyřiatřicetiletého centra Sama Carricka a o rok mladší levé křídlo Tannera Pearsona z Winnipegu. Oba by zřejmě po Kulichově návratu neměli představovat velkou konkurenci.

Útočné řady Sabres naopak opustil Isak Rosén, se kterým se Kulich dlouho pral o místo na farmě v Rochesteru. Po Čechově zranění odehrál Rosén za Sabres 16 zápasů (3+4).

Buffalo je i bez Kulicha velmi silné. Od 10. prosince vyhrálo 27 zápasů, prohrálo jen sedmkrát! Aktuálně vede Atlantickou divizi a poprvé od roku 2011 vyhlíží účast v play off.

