Špatná zpráva pro fanoušky Pens. Crosby o podpisu není přesvědčený, zní ze zámoří

Sidney Crosby, který vstupuje do poslední sezony své dvanáctileté megasmlouvy s Penguins na 104,4 milionu dolarů, mohl od 1. července letošního roku podepsat prodloužení kontraktu. Zdálo se, že dohoda je blízko, a zprávy naznačovaly, že obě strany budou jen ladit detaily trhu. Zatím se však nic neděje.

Novinář Elliotte Friedman uvedl, že Crosby stále zvažuje, zda chce podepsat některou z několika nabídek, které mu předložil generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas.

Crosbyho nejistota nesouvisí s touhou maximalizovat svůj další výdělek v posledních fázích kariéry – jde prostě o to, zda je připraven strávit poslední roky svého hraní jako hráč první formace v přestavovaném pittsburském klubu. Penguins mu předložili několik nabídek s různou délkou trvání, přičemž všechny jsou pro Crosbyho teoreticky přijatelné, dodal Friedman.

„Zajímalo by mě, jestli Crosby prostě nesedí a neříká si: Nemám problém s nabídkami, nemám problém s Penguins, ale když nebudeme hrát play-off, budu to schopen zvládnout?“ přemítal Friedman.

A dodal: „Myslím, že to je jedna z věcí, kterou zvažuje. Moje předpověď je, že zůstane, protože si myslím, že je Tučňák a chce být Tučňákem, ale snažil jsem se poptat, proč to není hotové, a myslím, že jedním z důvodů je, že je léto a on nepotřebuje spěchat. Ještě má čas. A myslím, že ten druhý je, co když to bude o ničem? Bude se s tím schopen vypořádat? Protože je stále na vrcholu své hry a je soutěživý.“

S tím, jak se sága o prodloužení smlouvy začíná protahovat do třetího měsíce, se začalo více mluvit o záložních plánech a vlivech, pokud za pár týdnů nastoupí do tréninkového kempu bez dohody.

Travis Yost z TSN vyslovil domněnku, že Crosby může v době uzávěrky přestupů přijmout nabídku na výměnu jinam, což by Pens umožnilo posílit svou budoucnost pravděpodobně obřím výměnným obchodem, než se příští léto upíše zpět Pittsburghu jako neomezeně volný hráč.

Pittsburgh stále potřebuje jeho nejlepšího hráče, pokud má v úmyslu dohnat ztrátu, která mu v minulé sezoně zabránila podruhé za sebou postoupit do play-off.

Třiatřicetiletý hráč nasbíral 42 gólů a 94 bodů ve všech 82 zápasech na cestě k devátému místu v hlasování o Hart Trophy, což je jeho nejvyšší umístění v anketě MVP od roku 2021.

