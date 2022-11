Spasitel se vším všudy. McDavid se stává i oporou oslabení

Jestli současný Edmonton něco trápí, je to hra v oslabení. Oilers se v této herní činnosti trápí, dostávají spoustu branek. Co s tím? Když máte v týmu Connora McDavida, nemusíte s tím dělat vůbec nic. Stačí ho poslat na led.

Zatímco ke konci minulé sezony bylo oslabení jedním z klíčů úspěchu, letos je to přesně naopak. V početní nevýhodě to Oilers vůbec nejde a je to bolístka, která je hodně na očích.

Ničemu nepomáhá ani fakt, že hráči Edmontonu jsou nejvylučovanějšími hráči v celé lize. V oslabení jsou však na šestém místě, co se týče času stráveného v něm. Ve spoustě případů totiž jejich protivníkům stačí pár desítek vteřin na to, aby našli skulinku a početní výhody využili.

V oslabení dostali už dvacet branek, je to druhá nejhorší hodnota v lize. Úspěšnost oslabení 70,6 % je jednoduše extrémně malá, vždyť horší jsou jenom letos opravdu strašní Vancouver a Anaheim.

Trenéři tedy museli sáhnout k nějakému řešení. Když je v týmu borec se sedmadevadesátkou na drese, řešení se vyloženě nabízí. McDavid totiž na oslabení začal naskakovat čím dál víc. Ne, že by na ledě trávil kompletní čas, ale narůst v času na ledě v oslabení není vůbec malý.

V posledních čtyřech utkáních strávil v oslabení vždy minimálně minutu a třicet devět vteřin. Když hráli Oilers s Carolinou, strávil McDavid na ledě v oslabení nejvíce času mezi hráči Edmontonu.

Tento krok se navíc velmi vyplácí. V posledních 48 zápasech se McDavid v oslabení objevil dohromady necelou půlhodinku. Oilers za dobu jeho působení na ledě inkasovali jediný gól v početní nevýhodě!

„Nejlepší hráč na světě, jednoznačně,“ řekl nedávno v televizním studiu i legendární Wayne Gretzky. „Pokaždé, když končila nějaká legenda – ať už to byl Beliveau, Howe, Lemieux nebo Messier – jsme si říkali, kdo přijde jako další. A teď je tu Connor.“

Až další zápasy ukážou, jestli je McDavidovo působení v oslabení pouhým záskokem z nouze, nebo se z toho stane dlouhodobý trend. Kanadská hvězda ale už teď ukázala, že umí opravdu všechno.

