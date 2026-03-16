Spasitel DeBrincat. Pálí, nahrává i rozdává rány, aby odvrátil tradiční jarní únavu Rudých křídel

28. března 17:46

Tomáš Zatloukal

Když se v létě rozpovídal o detroitských ambicích, zdvihl varovný prst: "Musíme najít cestu, jak nedopustit další březnový útlum, se kterým jsme potýkali poslední dva roky." Ale DeBrincat nezůstal jen u slov. Zatímco mnozí jeho spoluhráči zase zabředli do krize a mančaft má nepřesvědčivou bilanci pěti výher a sedmi porážek (dvou v prodloužení), podsaditý Američan činí maximum pro to, aby nebylo ještě hůř. Třeba? Bodoval už osmkrát za sebou!

"Přijdou povedená období i ta slabší, tak to chodí. Naším úkolem bude se postarat o to, abychom do bídy nezabředli na příliš dlouho."

DeBrincat to měl loni ve své mysli dobře srovnané, jeho slova, včetně těch z úvodu textu, z rozhovoru pro The Hockey News zní až prorocky. Sezona Red Wings se opět láme v třetí kalendářní měsíc, teď se rozhoduje, zda končí desetileté čekání na play-off.

Sám se o utnutí černé série snaží vehementně.

DeBrincat, 1-0 PPG #LetsGoBuffalo #Sabrehood #LGRW pic.twitter.com/CQuCq42y4w

— Buffalo Hockey Moments (@SabresPlays) March 27, 2026

Až tak, že se při své výšce (173 centimetrům) neváhal porvat s o hlavu větším Arťomem Zubem, aby se zastal detroitského kapitána Dylana Larkina a zároveň nakopl tým v důležité bitvě s ottawskými Senátory. Proti bývalému parťákovi si nevedl vůbec zle, čišelo z něj odhodlání.

Zásadní je také jeho produktivita.

Z osmi mačů má 14 bodů (3+11)! Naposledy byl jedním ze strůjců tuze cenného triumfu nad buffalskými Šavlemi. Bral tři body, otevřel skóre dorážkou v přesilovce. "To nám hodně pomohlo, začátek zápasu jsme měli silný," pochvaloval si DeBrincatův krajan a nejlepší kamarád Patrick Kane.

Legendární forvard se také připomněl - asistencí a pojistkou do prázdné klece.

DeBrincat předvedl v březnu už několikátý výtečný výkon, před pár dny si mohl po vítězství nad montrealskými Canadiens  na sítích přečíst i tento komentář, který nasbíral stovky reakcí: "Dejte Alexovi klíče od města! Tohle je neuvěřitelná výhra pro Red Wings po jeho kurážném představení. Byl důrazný a prosadil se, když se lámal chleba."

Bral tři body, dal rozdílový gól.

Ano, pro Detroit teď odvádí heroické kousky. To díky němu naděje žije.

