Spasitel DeBrincat. Pálí, nahrává i rozdává rány, aby odvrátil tradiční jarní únavu Rudých křídel

28. března 17:46Tomáš Zatloukal
Když se v létě rozpovídal o detroitských ambicích, zdvihl varovný prst: "Musíme najít cestu, jak nedopustit další březnový útlum, se kterým jsme potýkali poslední dva roky." Ale DeBrincat nezůstal jen u slov. Zatímco mnozí jeho spoluhráči zase zabředli do krize a mančaft má nepřesvědčivou bilanci pěti výher a sedmi porážek (dvou v prodloužení), podsaditý Američan činí maximum pro to, aby nebylo ještě hůř. Třeba? Bodoval už osmkrát za sebou!
"Přijdou povedená období i ta slabší, tak to chodí. Naším úkolem bude se postarat o to, abychom do bídy nezabředli na příliš dlouho."
DeBrincat to měl loni ve své mysli dobře srovnané, jeho slova, včetně těch z úvodu textu, z rozhovoru pro The Hockey News zní až prorocky. Sezona Red Wings se opět láme v třetí kalendářní měsíc, teď se rozhoduje, zda končí desetileté čekání na play-off.
Sám se o utnutí černé série snaží vehementně.
Až tak, že se při své výšce (173 centimetrům) neváhal porvat s o hlavu větším Arťomem Zubem, aby se zastal detroitského kapitána Dylana Larkina a zároveň nakopl tým v důležité bitvě s ottawskými Senátory. Proti bývalému parťákovi si nevedl vůbec zle, čišelo z něj odhodlání.
Zásadní je také jeho produktivita.
GIVE ALEX DeBRINCAT THE KEYS TO THE CITY.
Unbelievable win for Detroit. Gutsy performance, hung in when their offense wasn't clicking, stood tough in a physical game, & broke through when it mattered.
Biggest win of this entire era of the Red Wings.
Z osmi mačů má 14 bodů (3+11)! Naposledy byl jedním ze strůjců tuze cenného triumfu nad buffalskými Šavlemi. Bral tři body, otevřel skóre dorážkou v přesilovce. "To nám hodně pomohlo, začátek zápasu jsme měli silný," pochvaloval si DeBrincatův krajan a nejlepší kamarád Patrick Kane.
Legendární forvard se také připomněl - asistencí a pojistkou do prázdné klece.
DeBrincat předvedl v březnu už několikátý výtečný výkon, před pár dny si mohl po vítězství nad montrealskými Canadiens na sítích přečíst i tento komentář, který nasbíral stovky reakcí: "Dejte Alexovi klíče od města! Tohle je neuvěřitelná výhra pro Red Wings po jeho kurážném představení. Byl důrazný a prosadil se, když se lámal chleba."
Bral tři body, dal rozdílový gól.
Ano, pro Detroit teď odvádí heroické kousky. To díky němu naděje žije.