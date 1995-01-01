Spasitel Andersen? Koleno je prý v pořádku, Dán se těší na Babcocka

7. července 8:30David Zlomek
Edmonton Oilers dál závodí s časem. Connoru McDavidovi zbývají z jeho aktuálního kontraktu dva roky a generální manažer Stan Bowman moc dobře ví, že slabina v brankovišti už nesmí týmu podkopnout nohy. Nejnovější odpovědí na chronické gólmanské trable Olejářů je dánský veterán Frederik Andersen. Čerstvý šampion Stanley Cupu s Carolinou podepsal roční smlouvu. Ví, že to bude stát a padat na něm.
Hlavním tématem Andersenova prvního setkání s médii bylo pochopitelně jeho zdraví. Zkušený brankář sice prožil s Hurricanes snovou jízdu, uprostřed finálové série proti Vegas ho však ze hry vyřadilo zranění a pohár nad hlavu nakonec jako hrdina dotlačil Brandon Bussi. Spekulovalo se o otřesu mozku po střetu s Ivanem Barbaševem, ale sám Andersen uvedl věci na pravou míru.
„V zápase předtím jsem si trochu pohnul s kolenem, což byl paradoxně můj jediný zdravotní problém za celý rok,“ prozradil dánský gólman. „Absolvoval jsem lékařské prohlídky a doktoři mě ujistili, že koleno potřebuje jenom čas na odpočinek. Žádný operační zákrok není nutný, což mě nesmírně uklidnilo. Na kemp budu stoprocentně připraven.“
Andersen přichází do týmu, který v éře Connora McDavida protočil v play-off už celou řadu brankářů (Skinner, Smith, Talbot, Koskinen či Jarry), ale spolehlivou stálici nenašel. Tentokrát Bowman vsadil na neobvyklou kartu: Edmonton plánuje vstoupit do sezony se třemi gólmany. Andersena doplní Tristan Jarry a talent Devon Levi, kterého Oilers získali z Buffala.
Pro dánského veterána, jehož kariéru v posledních čtyřech letech brzdila zranění (průměrně jen 27 startů za sezónu), je tento model ideální.
„Vzpomínám si, jak jsem v Torontu odchytal 66 zápasů za sezonu. Tyhle dny už jsou ale pro mě pravděpodobně pryč,“ přiznal otevřeně Andersen. „Jsem vyloženě nadšený, že budu součástí tříčlenné rotace. Myslím si, že jsme typově velmi zajímavá trojice a můžeme jeden z druhého dostat to nejlepší.“
Velkým faktorem při Andersenově rozhodování byl také muž za střídačkou Oilers, kterým je Mike Babcock. Oba muži se velmi dobře znají právě ze společného působení v Torontu.
„Je to skvělý trenér, který má systém a taktiku v malíčku,“ pochvaloval si Andersen staronové spojenectví. „Když jsme spolu pracovali poprvé, měli jsme v Maple Leafs strašně mladý tým, a on z nás dokázal vymáčknout maximum. Nemůžu se dočkat, co společně dokážeme v téhle nové velké příležitosti.“