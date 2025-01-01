NHL.cz na Facebooku

Sourozenci na ledě? Capitals se možná opřou o bráchy z Běloruska

1. září 15:00

David Zlomek

Bratři Protasovi mohou napsat v příští sezoně jedinečný příběh. Washington Capitals už má ve svém kádru čtyřiadvacetiletého Alexeje, který loni zažil průlomový rok v NHL. Nyní se do zámoří chystá i jeho o pět let mladší bratr Ilja, jenž po fenomenální sezoně v juniorské OHL podepsal nováčkovskou smlouvu a míří do profesionálního hokeje.

„Ilja má před sebou důležité léto,“ řekl starší z bratrů pro běloruský portál Vitbichi. „Pořád je na čem pracovat. Už je dospělý, dobře ví, že aby se dostal do silnější ligy, musí makat nejen na ledě, ale i mimo něj.“

Devatenáctiletý forvard zažil v dresu Windsoru Spitfires sezonu snů. V 61 zápasech nasbíral 124 bodů (50+74) a stal se druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Rok předtím si ho Capitals vybrali ve třetím kole.

Alexej mezitím zářil v prvním týmu. V 76 utkáních posbíral 66 bodů a stal se třetím nejlepším střelcem Washingtonu po ikoně Alexi Ovečkinovi a Dylanovi Stromeovi. „Všechno mi skvěle vyšlo, ale vím, že teď to bude těžší. Obránci mě budou bránit tvrději a já musím ukázat, že to nebyla náhoda,“ uvedl.

Oba bratři tráví léto společně v rodném Vitebsku, kde spolu trénují a navzájem se hecují. „Já jsem byl vždycky spíš tvrdší. Řekl jsem věci na rovinu, i když nebyly příjemné. Myslím, že to je někdy potřeba, aby člověk viděl, co mu ještě chybí,“ vysvětlil Alexej. „Dřív to moc neposlouchal, ale s věkem se naučil vnímat moje rady vážněji.“

Pokud se Ilja neprosadí hned v hlavním kempu, bude jeho cílem farma v Hershey. Tam by mohl pokračovat v rychlém rozvoji, který z něj během jediné sezony udělal vysoce ceněného prospekta. Capitals tak stojí před unikátní možností, mohou mít v sestavě bratrskou dvojici, která může do budoucna patřit k pilířům ofenzivy. „Je jen na něm, jak rychle se přizpůsobí. Talent rozhodně má. Já mu budu stát po boku a věřím, že se brzy potkáme na ledě NHL," zakončil Alexej Protas.

