Soupisky 4 národů: Crosby s McDavidem i Tkachukové. Češi až na olympiádě

Ochutnávka před zimní olympiádou 2026, kde se po dvanácti letech konečně představí hvězdy ze zámoří? Miniturnaj z dílny NHL – Turnaj čtyř národů. V noci na čtvrtek oznámily reprezentace nabité soupisky, Česko bohužel chybí.

Je to takový Světový pohár v demo verzi. Z logických principů chybí Rusko, z těch praktických potom Češi. Turnaj čtyř se totiž odehraje během jediného únorového týdne, během pauzy původně určené All-Star Game. Utká se každý s každým, následuje finále.

A nyní už víme, které hvězdy světového hokeje se představí. Poprvé v dospělé reprezentaci Kanady uvidíme Connora McDavida, a to po boku Crosbyho, Marchanda či MacKinnona. Naopak chybí Connor Bedard.

Pravda, šest jmen každého celku (označená níže hvězdičkou) oznámila NHL již v létě. Ale že se ve výběru USA potkají bratři Hughesové i Tkachukové, to jsme se s jistotou dozvěděli až nyní. Právě Amerika postavila velmi slušný výběr plný mladých a dovednostně vybavených borců.

Finové zase vzali osvědčené trio hvězd z Dallasu, ale i Laineho nebo Granlunda. A co nabitá švédská obrana, nebo Forsberg s Nylanderem? Od 12. února v Montrealu a Bostonu...

Kanada

Útočníci: Sam Bennett, Anthony Cirelli, Sidney Crosby*, Brandon Hagel,

Seth Jarvis, Travis Konecny, Nathan MacKinnon*, Brad Marchand*, Mitch Marner, Connor McDavid*, Brayden Point*, Sam Reinhart, Mark Stone.

Obránci: Cale Makar*, Josh Morrissey, Colton Parayko, Alex Pietrangelo, Travis Sanheim, Shea Theodore, Devon Toews.

Brankáři: Jordan Binnington, Adin Hill, Sam Montembeault.

USA

Útočníci: Matt Boldy, Kyle Connor, Jack Eichel*, Jake Guentzel, Jack Hughes, Chris Kreider, Dylan Larkin, Auston Matthews*, J.T. Miller, Brock Nelson, Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk, Vincent Trocheck.

Obránci: Brock Faber, Adam Fox*, Noah Hanifin, Quinn Hughes*, Charlie McAvoy*, Jaccob Slavin, Zach Werenski.

Brankáři: Connor Hellebuyck, Jake Oettinger, Jeremy Swayman.

Finsko

Útočníci: Sebastian Aho*, Joel Armia, Aleksander Barkov*, Mikael Granlund, Erik Haula, Roope Hintz, Kaapo Kakko, Patrik Laine, Artturi Lehkonen, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Mikko Rantanen*, Teuvo Teravainen.

Obránci: Jani Hakanpaa, Miro Heiskanen*, Esa Lindell*, Olli Maatta, Niko Mikkola, Rasmus Ristolainen, Juuso Valimaki.

Brankáři: Kevin Lankinen, Ukko-Pekka Luukkonen, Juuse Saros*.

Švédsko

Útočníci: Viktor Arvidsson, Jesper Bratt, Leo Carlsson, Joel Eriksson Ek, Filip Forsberg*, William Karlsson, Adrian Kempe, Elias Lindholm, William Nylander*, Gustav Nyqvist, Elias Pettersson, Lucas Raymond, Mika Zibanejad*.

Obránci: Rasmus Andersson, Jonas Brodin, Rasmus Dahlin, Mattias Ekholm, Gustav Forsling*, Victor Hedman*, Erik Karlsson*.

Brankáři: Filip Gustavsson, Jacob Markstrom, Linus Ullmark.

Program turnaje

Čtvrtek 13. února 02:00 Kanada vs. Švédsko (Bell Centre)

Pátek 14. února 02:00 USA vs. Finsko (Bell Centre)

Sobota 15. února 19:00 Finsko vs. Švédsko (Bell Centre)

Neděle, 16. února 02:00. USA vs. Kanada (Bell Centre)

Pondělí 17. února 19:00 Kanada vs. Finsko (TD Garden)

Úterý 18. února 02:00 Švédsko vs. USA (TD Garden)

Pátek, 21. února 02:00 Finále (TD Garden)



Poznámka: Uvedené časy platí pro Česko (Středoevropský čas). Na východním pobřeží Ameriky je o šest hodin méně.

