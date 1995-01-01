Soumrak nad Gudasem? Výměna není nemožná, naznačují v Kanadě

26. listopadu 10:00David Zlomek
Ještě před pár týdny se zdálo, že návrat Radko Gudase bude pro Anaheim přesně tím impulsem, který mladému týmu pomůže ustát první velký tlak sezony. A ono se to skutečně stalo, český obránce naskočil po zranění, okamžitě převzal roli lídra na pravé straně obrany a odsunul Pavla Mintyukova na okraj sestavy. Pro organizaci, která si zakládá na postupném rozvoji talentů, to byl výrazný moment. Ale...
Anaheim výsledkově roste a začíná vypadat jako mužstvo, které chce v závěru sezony skutečně bojovat o play-off. Právě proto se objevilo překvapení, že jméno Gudase figuruje na seznamech hráčů, o jejichž budoucnosti se může jednat.
A to přesto, že klub si jeho hru a přítomnost v kabině velmi cení. Každopádně existují obavy, které nelze ignorovat: Gudas má 35 let, smlouva mu končí v červenci a Anaheim má na pravé straně obrany obecně problém s rychlostí. V kombinaci s Jacobem Troubou tvoří sice tvrdé, ale pomalejší duo, což je v současném tempu NHL rizikem.
A právě tady vzniká situace, která posouvá Gudase do zóny debat. Shutdown praváci mají v NHL vždy vysokou cenu, obzvlášť hráči s pověstnou tvrdostí a schopností držet předbrankový prostor. Týmy mířící do play-off by takového obránce braly okamžitě. Pro generálního manažera Pata Verbeeka, který je známý tvrdým vyjednáváním, by šlo o příležitost přetavit veterána v další balík budoucích aktiv a pokračovat v dlouhodobém budování mužstva. Alespoň to tvrdí Nick Kypreos, novinář stanice Sportsnet.
Zároveň se ale Anaheim nachází v bodě, kdy už není jen trpělivým outsiderem. Pokrok je očividný, mladí hráči rostou a atmosféra v týmu dýchá ambicí. Proto není vůbec jisté, že se Verbeek rozhodne Gudase pustit jen proto, že o něj bude zájem. Pokud nabídky nedají organizaci smysl, může s klidem dokončit smlouvu v Anaheimu a předat své zkušenosti v několika klíčových měsících mladému jádru.
