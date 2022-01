Souboj o první místo pokračuje! V noci o něj budou bojovat Florida s Tampou

I když se covid z NHL pomalu vytrácí, tak i dneska se muselo odložit několik duelů. Pořád jich ale bude k vidění slušná porce, přičemž nejzajímavější klání budeme sledovat na Floridě, která vyzve rozjeté Calgary. Tampa to v bitvě o první plac bude mít o něco jednodušší, protože se utká s Columbusem, kterému se v poslední době příliš nedaří. Velká bitva nás ještě čeká v Západní konferenci, spolu se totiž utkají první Vegas a třetí Nashville.

Pokud nebudete moci spát, nezoufejte, protože hned v brzkých ranních hodinách začíná velice atraktivní klání mezi Pantery a Plameny. Tyto celky tuto sezonu budou útočit na nejvyšší posty, což dokazuje jejich postavení v tabulce. Oba celky jsou totiž ve svých konferencích na slušném pátém místě a na samotnou špičku příliš neztrácejí. Také jejich forma je dost podobná, americký celek vyhrál tři utkání v řadě, zatímco ten kanadský se radoval dvakrát za sebou.

Další souboj, který může hodně zamíchat tabulkou, se bude konat v Columbusu. Tam domácí Modrokabátníci přivítají Tampu, která se teď nějakou dobu hledá. Výrazně se jí nepovedl hlavně dvojzápas s Rangers, protože proti nim vydolovala v těchto duelech pouze jeden bod. Jedinou útěchou pro Tampu je návrat obou maskovaných můžu po nemoci, avšak ti se do toho budou ještě nějakou chvíli dostávat. Zejména Andrej Vasilevskij potřebuje nějaký čas, protože proti Newyorčanům příliš nepodržel, z 21 střel inkasoval rovnou čtyřikrát, na což rozhodně není zvyklý.

Blue Jackets bojují ve středu tabulky Východní konference, kde se jim od začátku prosince příliš nedaří. Od té doby totiž vyhráli jen tři duely, navíc naposledy ztratili vedení 4:0 proti Carolině. Na to teď budou chtít svěřenci Brada Larsena co nejdříve zapomenout, což samozřejmě nemusí být jednoduché. Ještě když narazí na dalšího věhlasného soupeře.

V tomto zápase nás čeká hojná česká účast, na straně Columbusu nastoupí Jakub Voráček, zatímco na straně Tampy budeme moci sledovat Jana Ruttu, Andreje Šustra a Ondřeje Paláta.

Od 01:00 ještě odstartuje jedno utkání, a to mezi New Jersey a Bostonem. Do něho také zasáhne spousta Čechů, samozřejmě v čele s Davidem Pastrňákem, kterého v útoku bude podporovat ještě Tomáš Nosek. Na druhé straně zkusí zabodovat Pavel Zacha, který patří mezi nejproduktivnější hráče svého týmu.

Jen půl hodiny po těchto zápasech odstartuje klání Detroitu proti San Jose, kde se také můžeme těšit na spoustu českých hokejistů. Oba celky jsou na tom navíc bodově dost podobně, protože je v celkové tabulce dělí jen dva body. I forma obou týmů je doslova stejná, protože oba celky z posledních pěti duelů ovládly jen dva.

Zhruba uprostřed noci započnou dva duely, kde by se mělo jednat o jednoznačné záležitosti. Rozjeté Colorado totiž vyráží na led čtrnáctého Chicaga, kde by mělo být jasným favoritem. To samé platí o Winnipegu, který míří na stadion Arizony. Zapíše Kristian Reichel svou další trefu v NHL?

Středeční noční program zakončí v brzkých ranních hodinách další dva atraktivní zápasy. Anaheim, který letos podává překvapivě skvělé výkony, přivítá na svém stadionu Philadelphii, která naopak celkem tápe. Favoritem tak budou domácí Ducks, kteří už poměrně zoufale potřebují ukončit šňůru proher. Ta čítá čtyři zápasy a navíc naposledy ztratili slibné vedení 2:0 proti Coloradu. Flyers také už nějakou dobu nevyhráli, určitě se tak pokusí o menší překvapení.

To nejlepší nakonec. O důležité body si to rozdají nejlepší týmy Západní konference, proti sobě nastoupí první Vegas a třetí Nashville. Menší roli favorita budou plnit domácí Golden Knights, kteří z posledních desíti duelů prohráli jenom tři. Jedna z porážek se ale konala v posledním zápase, kdy nestačili na Winnipeg po prodloužení. Bod jim ale pořád stačil na upevnění prvního místa s dvoubodovým náskokem na druhé St. Louis a s tříbodovým právě na třetí Nashville.

Dnes to ale Vegas bude mít o něco složitější než posledně. Predators totiž v posledních utkáních působí dost jistým dojmem a předvádí velmi solidní výkony. Nedávno sice klopýtli proti Washingtonu a Columbusu, čímž přišli o výherní šňůru čítající sedm zápasů, avšak na porážky velmi rychle zapomněli a chuť si spravili kanonádou proti Blackhawks. Začnou dnes další vítěznou sérii?

01:00 Boston Bruins vs. New Jersey Devils

01:00 Columbus Blue Jackets vs. Tampa Bay Lightning

01:00 Florida Panthers vs. Calgary Flames

01:30 Detroit Red Wings vs. San Jose Sharks

02:30 Chicago Blackhawks vs. Colorado Avalanche

03:00 Arizona Coyotes vs. Winnipeg Jets

04:00 Anaheim Ducks vs. Philadelphia Flyers

04:00 Vegas Golden Knights vs. Nashville Predators

