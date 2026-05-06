Solidní sezona? Díky, ale čau! Rittich si dle všeho bude hledat nový klub

16. května 10:00David Zlomek
New York Islanders mají o brankářské dvojici pro příští ročník jasno a s českým gólmanem Davidem Rittichem už v plánech nepočítají. Roli náhradníka za neotřesitelnou jedničkou Iljou Sorokinem má podle novináře Stefena Rosnera z The Elmonters převzít osmatřicetiletý veterán Semjon Varlamov. Ten kvůli zranění kolena vynechal celou sezonu 2025/26 s výjimkou dvou dubnových startů v AHL.
Právě jeho vleklá absence přiměla vedení Ostrovanů loni v létě podepsat s Rittichem roční smlouvu, aby díru v brankovišti zacelili. Český brankář se své role zhostil zodpovědně, během uplynulého ročníku zasáhl do třiceti zápasů s bilancí 14 výher, 10 porážek a 3 proher v prodloužení, přičemž zaznamenal úspěšnost zákroků 89,4 procenta.
Ačkoliv Rosner potvrdil, že mezi Islanders a Rittichovým zástupcem proběhla předběžná jednání o prodloužení kontraktu, situace se radikálně změnila po Varlamovově úspěšném návratu na led v dresu Bridgeportu. Ruský veterán dal dvěma starty na farmě jasnou odpověď na palčivé otázky ohledně svého zdraví a očekává se, že na podzimní tréninkový kemp dorazí stoprocentně připraven.
Vzhledem k tomu, že Varlamov zatěžuje platový strop částkou 2,75 milionu dolarů a při svém posledním plně zdravém ročníku 2023/24 se mohl pochlubit vynikající úspěšností 91,8 procenta, pro českého brankáře už v rozpočtu ani na soupisce jednoduše nebude místo.
Rittich, který loni 1. července podepsal smlouvu s příjmem jeden milion dolarů, si svými výkony z posledních dvou let, kdy naskočil do 64 zápasů, jednoznačně vysloužil právo zůstat v NHL. I když sám hráč o setrvání v New Yorku velmi stál, podle Rosnera nepřipadá v úvahu, že by podepsal dvoucestnou smlouvu s rizikem odeslání do nižší soutěže. Raději zkusí štěstí na volném trhu, kde s velkou pravděpodobností získá lukrativnější podmínky.