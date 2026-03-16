Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00Jiří Lacina
Popravdě, bylo to velké překvápko. Nejen pro fanoušky, ale i pro samotného kouče a některé lidi z organizace. Osm zápasů do konce základní části. Pro takový krok musíte mít zvlášť vážný důvod.
Takže, jak to všechno s Brucem Cassidym bylo?
V pořadu 32 Thoughts nás nechal nahlédnout do kabiny Golden Knights uznávaný insider Elliotte Friedman. „Za oponou je velmi tvrdý. Ve Vegas už od něj odešli někteří asistenti, protože je těžké pro něj pracovat. V Bostonu i Vegas byli hráči, se kterými bojoval.“
„Zrovna dnes mi jeden hokejista napsal textovku, že už v roce 2023, i když Vegas vyhrálo Stanley Cup, měl konflikty s některými svými hráči,“ řekl Friedman těsně po trenérské rošádě ve Vegas.
Už po loňské sezóně se mluvilo o Cassidyho vyhazovu, generální manažer Kelly McCrimmon ale tehdy trenéra podržel. „Edmonton je porazil ve druhém kole v pěti zápasech. Pro Golden Knights to byla bolestivá série. Mezi čtvrtým a pátým zápasem proběhl mítink mezi Cassidym a některými hráči a hodně hráčům se nelíbilo, co při něm bylo řečeno.“
Podle všeho to bylo natolik drsné, že si pak někteří stěžovali na kouče při posezónních rozhovorech.
„Na závěrečných schůzkách byli někteří hráči poměrně přímočaří ohledně toho, co tam tehdy padlo,“ prozradil Friedman. „Kelly McCrimmon ale kouče nadále podporoval.“
Kdo má paměť a NHL sleduje aspoň čtvrt století, vybaví si Bruce Cassidyho z doby jeho působení ve Washingtonu za éry Jaromíra Jágra. Tehdy upoutal tím, že po vyhazovu pomluvil hráče do novin. Byl mladý. Jeho reputace každopádně utrpěla a na další šanci v NHL čekal dvanáct let.
Mince má vždycky dvě strany. Ani teď asi nebyla všechno trenérova chyba. Vegas hrálo od olympijské přestávky otřesně. Stížnosti prší třeba na brankáře. Cassidy nicméně podle všeho ztratil kabinu. V takovém prostředí není možné úspěšně fungovat.
Pokud se nyní borci Vegas těší na novou éru, pak je otázka, zda se ji dočkají. John Tortorella je uznáván jako férový, ale rozhodně mimořádně tvrdý kouč. Jeho hlavním úkolem teď bude udržet mužstvo na postupových pozicích do play off.