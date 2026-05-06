Šokující jméno v Torontu. Leafs chtějí zlanařit Pavelskiho na lavičku

8. června 11:20David Zlomek
Toronto prochází po katastrofální sezoně obřím zemětřesením a hledání nového hlavního trenéra právě dostalo naprosto nečekanou zápletku. Z ničeho nic se totiž na radaru Maple Leafs objevilo jméno, které by na lavičce kanadského giganta čekal jen málokdo. Podle zámořských zdrojů z podcastu 32 Thoughts je do druhé fáze pohovorů nečekaně zařazen Joe Pavelski.
Budoucí člen Síně slávy, který po sezoně 2023/24 ukončil bohatou hráčskou kariéru, je přitom naprostým trenérským nováčkem. Dosud vedl pouze mládežnický tým svého syna. Vedení Toronta ho však podle expertů vnímá jako ideálního kandidáta ve stylu Martina St. Louise, který si prošlapal podobně nestandardní cestu na lavičku Montrealu.
Je to přitom paradox. Maple Leafs totiž v uplynulých týdnech odmítli několik jiných adeptů právě kvůli nedostatku praxe. Hokejový profesor Pavelski si ale během kariéry vybudoval v lize tak obrovský respekt, že u něj vedení zjevně dělá výjimku. Renomovaní novináři navíc potvrzují, že zájem je oboustranný a legendární útočník se téhle gigantické výzvě rozhodně nebrání.
Nový generální manažer John Chayka, který nedávno nahradil vyhozeného Brada Trelivinga, bere hledání nástupce odvolaného kouče Craiga Berubeho extrémně vážně. Podle experta Pierra LeBruna z TSN už vyzpovídal více než dvacet kandidátů. Mezi nimi nechyběla ani těžká váha jako Patrick Roy nebo Peter Laviolette, o kterého ale momentálně silně usiluje také Los Angeles. Chayka každopádně odmítá cokoliv uspěchat.
„Nesoustředíme se na nějakou umělou časovou osu, jde nám hlavně o vnitřní přesvědčení. Je to už dlouho, co v téhle organizaci proběhlo takto komplexní hledání, a považuji za naprosto klíčové, abychom si dali načas a vybrali správně. Bavíme se tu o příštím lídrovi Toronta Maple Leafs,“ prohlásil nový šéf klubu a potvrdil, že žádný pevný termín pro oznámení nového kouče neexistuje.