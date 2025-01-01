Šok v Minnesotě. Kaprizov prý odmítl novou smlouvu, ta měla rekordní parametry

11. září 11:00David Zlomek
Minnesota Wild jsou připraveni udělat z Kirilla Kaprizova nejlépe placeného hráče v historii NHL. Osmiletá nabídka v celkové hodnotě 128 milionů dolarů s cap hitem 16 milionů ročně by překonala všechny dosavadní rekordy. Přesto ji ruský kanonýr odmítl a poprvé to vypadá, že jeho působení v Minnesotě může mít brzy konec.
Vedení Wild si přitom od začátku věřilo, že kontrakt dotáhne. „Byli jsme připraveni přizpůsobit se prakticky všemu, co si bude Kirill přát,“ zněly ještě před měsícem sebevědomé hlasy z klubu. Jenže Kaprizov a jeho agenti evidentně chtějí víc, nebo úplně jinou cestu.
Odmítnutí nemusí být nutně známkou rozchodu. Podle zdrojů jde spíš o začátek vyjednávání, které může být delší a složitější, než si Wild přáli. Může jít o změnu struktury výplaty, vyšší podpisové bonusy, klauzule o nemožnosti trejdu nebo třeba kratší délku kontraktu, která by Kaprizovovi umožnila znovu podepisovat v dalších letech a ještě jednou pořádně vydělat. Je tu ale i nepříjemnější varianta, a sice že ruský útočník ztratil trpělivost s klubem, který za jeho působení nevyhrál jedinou sérii v play off.
Minnesota si musí položit zásadní otázku, jak moc je ochotná jít nad rámec „férové“ tržní ceny. Kaprizov je bez debat nejlepší ofenzivní hráč v historii klubu, ale statistiky jsou neúprosné: nikdy nedal 50 gólů, jen jednou překonal hranici 100 bodů a ani jednou nebyl v TOP 5 hlasování o Hart Trophy. Jeho skutečná tržní hodnota je podle analytiků spíš kolem 14 milionů, i při zohlednění blížícího se růstu platového stropu na 104 milionů.
Od svého debutu v sezoně 2020/21 nasbíral Kaprizov 386 bodů v 319 zápasech, což je 15. místo v celé NHL. S průměrem 1,21 bodu na zápas je desátý. Přesto je to o 224 bodů méně, než co za stejné období nastřádal Connor McDavid, který je také před podpisem nové smlouvy a podle všeho bude mířit právě na 16 milionů ročně.
