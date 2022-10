Šok v Detroitu! Vrána zmizel ze sestavy, má namířeno do asistenčního programu

Rozlet Jakuba Vrány je na čas zabrzděn. Po impozantních výkonech, které předváděl po přestupu z Washingtonu, od něj fanoušci Red Wings čekali další prvotřídní hokejové kejkle a záplavy bodů. Jenže český útočník, vrstevník a kamarád Davida Pastrňáka, stihl v novém ročníku jen dva mače, načež zmizel ze sestavy tradičního klubu z Hockeytownu. A nějaký čas se mezi mantinely nevrátí, Vrána vstupuje do asistenčního programu NHL a NHLPA.

Psychické či osobní problémy, závislost na alkoholu, případně drogách.

To jsou ty nejčastější důvody, proč se plejeři z NHL rozhodnou vyhledat odbornou pomoc a vstoupí do asistenčního programu zastřešeného hráčskou asociací.

Konkrétní příčina, proč k tomuto kroku dospěl Vrána, není známa.

Bylo by nefér o ní spekulovat, příhodnější je popřát šestadvacetiletému forvardovi, aby své démony porazil, co nejdříve se dal do kupy a rozletěl se zase správným směrem.

První, veledůležitý krok už Vrána udělal. Přiznal si, že má potíže, chce svou situaci řešit. Obrátil se na experty, které v minulosti vyhledal například hvězdný brankář Carey Price a další velká jména.

Vrána poprvé chyběl v detroitské sestavě začátkem týdne proti Los Angeles Kings, následně vynechal i trénink. "Osobní důvody," komentoval jeho absenci kouč Rudých křídel Derek Lalonde.

Víc neřekl, a tak Vránovo vstoupení do asistenčního programu působí jako šok.

V Hockeytownu měl po svém loňském příchodu skvěle našlápnuto. Konečně dostal prostor, na jaký u Caps marně čekal, a za 39 zápasů stihl hned 32 bodů. V této sezoně měl být jedním z tahounů.

Tyto plány a představy musí na čas stranou.

Do kdy? Do chvíle, než dají Vránovi, vítězi Stanley Cupu z roku 2018, zelenou správci asistenčního programu. Může to být za pár týdnů, ale i za několik měsíců. Možná to není teď nejpodstatnější, ale Detroit mu nadále bude vyplácet gáži.

Red Wings během jeho nepřítomnosti budou sázet na jiná křídla a to i na Čechy. Dominik Kubalík i Filip Zadina nejspíše odehrají spoustu minut, co by jinak připadaly Vránovi.

Jejich kariérám to může prospět, každopádně by jistě byli radši, kdyby se jim otevřel herní prostor za jiných podmínek.

