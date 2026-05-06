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NHL

Šok v Detroitu. Kapitán Larkin po letech čekání požádal o výměnu

5. června 8:30

David Zlomek

NHL zasáhl nečekaný otřes, který může zásadním způsobem změnit budoucnost jedné z tradičních organizací. Kapitán a dlouholetá tvář Detroitu Red Wings Dylan Larkin požádal vedení klubu o výměnu. Informaci, kterou jako první přinesl hokejový insider Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet, následně potvrdil také Max Bultman z webu The Athletic.

Larkin, který na konci července oslaví třicáté narozeniny, plní roli kapitána Red Wings od roku 2021. V Detroitu kroutí už svou jedenáctou sezónu a v 808 zápasech základní části nasbíral 643 bodů. Pro rodáka z blízkého Waterfordu jde o mateřský klub, jenž ale dlouho čeká na play-off. Red Wings se do vyřazovacích bojů neprobojovali dlouhých deset let, naposledy si v nich zahráli v sezoně 2015/16, což byl zároveň Larkinův nováčkovský rok. Americký centr je tak vůbec posledním hráčem v současném kádru, který toto poslední play-off v Detroitu pamatuje.

Frustrace z nekončícího čekání byla na Larkinovi v průběhu let občas patrná. Naplno se projevila před rokem, kdy se lídr týmu dostal do veřejného střetu s generálním manažerem Stevem Yzermanem. Larkinovi se tehdy nelíbila pasivita vedení před uzávěrkou přestupů v roce 2025, což také otevřeně zkritizoval.

Současný vývoj je přesto překvapivý. Sám Larkin po konci ročníku mluvil jako někdo, kdo s návratem do Hockeytownu stoprocentně počítá. V souvislosti s osmiletou smlouvou, kterou podepsal v roce 2023, tehdy prohlásil: „Věděl jsem, že máme před sebou práci a že nevyhrajeme Stanley Cup hned další den, ale chtěl jsem tu být a chci tu být, abych týmu jakýmkoliv způsobem pomohl vyhrát.“

Nyní se ale situace mění a vyhlídky Red Wings dostávají trhlinu. Případnou výměnu navíc výrazně zkomplikuje fakt, že Larkin má ve smlouvě plnou klauzuli o nevyměnitelnosti (no-trade clause). Celý proces tak bude mít pod kontrolou sám hráč, což Detroitu značně omezuje výběr případných zájemců a snižuje manévrovací prostor.

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