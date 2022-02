Sobotní NHL je v plném proudu! Hraje se už od večera

Jako už tradičně v sobotu, tak i dnes vypuknul program v NHL v pro Evropany příznivém čase. Od sedmi hodin hraje Colorado v Buffalu, od desíti pak Edmonton ve Winnipegu. Noční program přinese pětici utkání.

Zatímco v době vydání článku už favorit z Colorada hraje v Buffalu, stále je čas představit další zápasy.

Hned po desáté hodině se představí ve formě hrající Edmonton ve Winnipegu. Parta Connora McDavida si může připsat pátou výhru v řadě a podtrhnout parádní start trenéra Woodcrofta. Očekává se velká přestřelka, jelikož i Jets hrají v solidní formě.

Následně se program přesune do svých tradičních časů. Začátek v jednu hodinu ráno mají naplánovaný Ottawa s Bostonem a Toronto se St. Louis.

Domácí Toronto bude jako obvykle spoléhat na svého ostrostřelce Austona Matthewse, který momentálně oplývá snad nejlepší formou v lize. 18 bodů v posledních devíti zápasech, obdivuhodný počin.

Na opačném pólu stojí bostonský David Pastrňák, jenž nebodoval v posledních čtyřech zápasech. Společně s ním se ale trápí celý Boston. Ten z posledních pěti zápasů vyhrál jediný.

Dění se pak přesune na západ. Arizona doma přivítá Los Angeles. Pro domácí to bude první zápas po osmi dnech, to Kings jdou do utkání s cennou výhrou proti Vegas v zádech.

Program uzavřou dva zápasy, které jsou na plánu ve čtyři hodiny ráno.

Prvním soubojem je Vancouver proti Anaheimu, tím druhým, který napíše nejsilnější příběh noci, je duel Calgary se Seattlem.

Půjde o první návrat dlouholetého kapitána Plamenů Marka Giordana do Calgary v cizím dresu.

Kompletní program:

19:00 Buffalo Sabres – Colorado Avalanche

22:00 Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

01:00 Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues

01:00 Ottawa Senators – Boston Bruins

03:00 Arizona Coyotes – Los Angeles Kings

04:00 Calgary Flames – Seattle Kraken

04:00 Vancouver Canucks – Anaheim Ducks

