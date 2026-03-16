Sny se rozplynuly. Toews po návratu bojuje s rychlostí i nejistou budoucností

18. dubna 12:00David Zlomek
Jonathan Toews má za sebou rok, který by se dal označit za vítězství vůle nad osudem, ale hokejová realita mu do tváře vmetla i drsnou pachuť zmaru. Po dvouleté pauze vynucené vleklými následky covidu se sedmatřicetiletý veterán vrátil do NHL, a to rovnou v dresu svého rodného Winnipegu.
Odfajfkoval si sice všech 82 zápasů, což je po takové odmlce malý zázrak, ale jeho myšlenky na budoucnost jsou teď všechno, jen ne jasné. „Upřímně, když se ohlédnu o dva roky zpátky, kde jsem byl, tak to beru jako obrovský úspěch, že jsem se vůbec dokázal vrátit. Ale pokud mám být k sobě fakt upřímný, tak v mnoha ohledech jsem v tom ze začátku hrozně plaval,“ přiznal Toews při pátečním loučení se sezonou.
Bilance 11 gólů a 18 asistencí sice neurazí, ale pro trojnásobného šampiona Stanley Cupu, který byl zvyklý ligu ovládat, to bylo zkrátka málo. Jets navíc jako loňští vítězové Presidents' Trophy totálně vyhořeli a poprvé po třech letech se do play-off vůbec nepodívají.
Toews neskrýval, že mu moderní hokej v mnoha ohledech utíkal a tempo soutěže pro něj bylo po dlouhé pauze až vražedné. „Nejvíc jsem válčil s rychlostí a s tím, abych v sobě měl každý večer dost energie. Člověk má v hlavě nějakou představu, jak chce týmu pomáhat a jaký hráč chce být, a já jsem tomu bohužel nebyl ani zdaleka blízko,“ sypal si popel na hlavu.
A co bude dál? V kanadské metropoli teď všichni čekají, zda se legenda rozhodne pro ještě jeden pokus v nejlepší lize světa. Toews nechal dveře otevřené, ale vyslal jasný vzkaz: pokud bude hrát, bude to jen a jen za Winnipeg. „Tuhle šatnu jsem si letos fakt zamiloval. Takže pokud se rozhodnu pokračovat, chci být na sto procent tady, tedy jestli o mě v klubu ještě budou vůbec stát,“ uzavřel Toews.