Snuggerud si na NHL počká, rozhodl se pokračovat v NCAA

Talent St. Louis Jimmy Snuggerud si po dlouhém rozhodování vybral pokračování ve studiu. Nadějný útočník si tak bude muset na NHL ještě chvíli počkat, stráví ještě jednu sezónu na univerzitě v Minnesotě.

Jimmy Snuggerud řekl, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, které kdy musel udělat, a že ho to tížilo několik dní. Pro dvacetiletého nadějného útočníka St. Louis Blues to bylo dost stresující, ale 23. hráč draftu NHL 2022 cítil, že to byla správná volba ve správný čas.

Snuggerud zvažoval, zda má skočit z univerzity v Minnesotě do NHL. Během několika dnů přemýšlení a zvažování pro a proti s pomocí rodiny, včetně svého otce, bývalého útočníka NHL Davea Snuggeruda, se rozhodl vrátit se na univerzitu.

„Upřímně řečeno, bylo tam hodně faktorů. Nechtěl jsem přechod do profi hokeje uspěchat, zároveň jsem chtěl vyhrát národní šampionát a uvědomoval jsem si, že bych byl lídrem týmu. Opravdu to nebylo snadné rozhodnutí. Považuji to za nejtěžší rozhodnutí svého života. Vzal jsem v úvahu všechny tyto věci. Jednoho rána jsem se probudil a tohle bylo moje rozhodnutí a toho se držím,“ přiznal americký hráč už během rozvojového kempu Blues.

Během úvodních dvou sezón v NCAA byla Minnesota vyřazena ve finále národního šampionátu v roce 2023, kdy podlehla Quinnipiac University 3:2 v prodloužení, v minulé sezóně prohrála v regionálním finále s Boston University 6:3. Být jednou tak blízko a mít druhou šanci také blízko je něco, co Snuggerud nepřenesl přes srdce, i když ho čeká skvělá profesionální budoucnost.

„To je jeden z největších střípků. Je to takové svědění. Když něčeho jako člověk nedosáhnete, chcete toho dosáhnout, sedí mi to v hlavě, zvlášť když jsem si nemyslel, že jsem v regionálním finále hrál naplno. Ve druhé polovině sezony jsem prostě cítil, že v tu chvíli nejsem připravený. Doufám, že se mi v této sezóně podaří se ještě lépe prosadit. Celý náš tým se může zlepšit,“ popsal Snuggerud.

V St. Louis cítili, že Snuggerud je připraven na skok. Jakmile mu v dubnu skončila univerzitní sezóna, byla jeho smlouva připravena k podpisu. Blues však jeho rozhodnutí respektovali.

„První den rozvojového kempu jsme si s ním dobře popovídali. Řekl jsem mu, jak obrovskou součástí naší budoucnosti je, jak respektuji jeho rozhodnutí, jak ke svému rozhodnutí dospěl a jak chceme, aby svůj rok maximálně využil. Očekávám však, že tu bude i na konci této sezóny, a nejen že tu bude, očekávám, že bude mít dostatečně dobrou sezónu, kdy na konci sezóny nastoupí v naší sestavě. To je jeho cíl, to je náš cíl,“ řekl generální manažer Doug Armstrong,

Snuggerud byl významnou součástí amerického týmu na mistrovství světa juniorů. Ve švédském Göteborgu dotáhl tým ke zlatým medailím skvělým výkonem, v šesti zápasech si připsal osm bodů.

„Bylo to šílené. Myslím si, že to bylo nejhlučnější kluziště, na kterém jsem kdy hrál. Atmosféra ve Švédsku byla upřímně řečeno dost šílená. Křičeli celý zápas a vy jdete proti takovým talentům, jako jsou Otto Stenberg, Theo Lindstein a tihle kluci. Na konci zápasu si uvědomíte, jak velký a důležitý ten zápas pro americký hokej byl,“ popsal rodák z města Chaska.

Pro Snuggeruda by to byl pohádkový konec, kdyby pomohl Minnesotě vyhrát národní šampionát a přešel do profesionálního hokeje. Finále NCAA se totiž příští rok bude konat v Enterprise Center, domovské hale St. Louis Blues.

