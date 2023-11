Snový návrat pro rekordmana. Nylander se vrací domů

Když William Nylander v pondělí odjížděl do Švédska, učinil tak jako rekordman Toronta a hráč s jednou z nejlepších forem v lize. Na to ale vůbec nemyslí, splní se mu totiž sen, bude hrát NHL v zemi, kde je doma.

„Nikdy jsem ani nesnil o tom, že bych si tam mohl zahrát zápasy NHL, a teď se mi to splní,“ řekl Nylander. „O takovém scénáři nikdy ani nepřemýšlíte, a teď se to stane. Bude to výjimečné.“

Stejně jako jeho první měsíc sezony. V Maple Leafs je nejlepší s 22 body (10 gólů, 12 asistencí) během patnáctizápasové bodové série, která je nejdelší na začátku sezony v historii Toronta.

Nyní se pokusí tuto úchvatnou sérii prodloužit před svými přáteli a rodinou v Avicii Areně ve Stockholmu, kde se Maple Leafs v rámci Global Series utkají v pátek s Detroitem a v neděli s Minnesotou.

„Mám pár přátel a rodinu, kteří se nemohli přijet podívat na zápas do Kanady, takže tohle je ta nejlepší příležitost. I pro všechny ve Švédsku, kteří teď mohou sledovat hokejové zápasy NHL ve slušnou hodinu,“ zmínil jednu z výhod.

Ačkoli má Nylander švédské občanství a tuto zemi reprezentuje, ve skutečnosti se narodil v Calgary a mnoho svých mladých let strávil v Severní Americe, zatímco jeho otec Michael hrál v NHL. S tátou se nakonec sešel i na ledě, a to když si v roce 2013 několik týdnů zahráli v týmu Sodertalje SK z druhé švédské ligy. „Byla to paráda,“ řekl William. „Tohle moc lidí nezažije.“

Michael souhlasil. „Bylo to úžasné,“ řekl. „Chodili jsme spolu na tréninky, párkrát jsme byli spolubydlící. Na ledě jsme byli spoluhráči, mimo něj otec a syn. Člověka ani ve snu nenapadne, že jednoho dne bude skutečně hrát v jedné lajně se svým synem.“

Ten teď vlastně hraje o novou smlouvu. Fanoušci Maple Leafs si dobře pamatují, jaké drama se stalo před lety, kdy se jednalo o prvním prodloužení kontraktu. Jak ale Nylander zmínil, o tomhle nepřemýšlí. Ani o bodech. Teď je přece ve Švédsku.

