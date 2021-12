Snový návrat do NHL! Vítkovický Australan hattrickem popravil Detroit

Po utkání mezi St. Louis a Detroitem nastane v Austrálii další velký hokejový boom. Podepíše se pod něj, ostatně jako obvykle, sedmadvacetiletý Nathan Walker, jenž si připsal svůj první hattrick v nejlepší hokejové lize světa. Málokoho asi překvapí, že to dokázal jako první Australan v historii, poněvadž žádný jiný hokejista z této exotické hokejové země NHL nikdy nehrál.

Pokud se bude v blízké době hledat námět na neuvěřitelný sportovní příběh, nemělo by být opomenuto jméno Nathana Walkera. Však si to jen představte…

Ve třinácti letech odletěl z Austrálie do Vítkovic, za které nastupoval v dorosteneckých a juniorských kategoriích. V sezoně 2011/2012 si poprvé zahrál extraligu, přičemž se představil i na zvučném Spenglerově poháru. Byl to právě tento australský mladík, kdo vstřelil první branku ostravského celku na davoském turnaji. A dokonce do sítě Kanady.

Tímto vším ale pohádka ani zdaleka neskončila. Po čtyřech sezonách strávených v AHL naskočil do nejlepší hokejové ligy světa v ročníku 2017/2018. Při své premiéře v barvách Washingtonu ihned vstřelil branku. Během jedné sezony navíc sdílel šatnu nejen s Alexandrem Ovečkinem, ale také s Connorem McDavidem, neboť ve dvou zápasech nastoupil za Edmonton. Dočkal se i nejsladší hokejové odměny, jaká vůbec může být. S týmem Capitals si sáhl na Stanley Cup.

Další sezonu zůstal ve Washingtonu, avšak hned po jejím skončení zamířil do St. Louis. Za dva ročníky v barvách Blues odehrál třináct zápasů, ve kterých si připsal tři kanadské body. Teď své konto rázem zdvojnásobil.

Ono se ani nečekalo, že Walker za St. Louis nastoupí. Kouč Craig Berube si jej však před duelem s Red Wings vytáhl z farmářského celku, načež mu dal důvěru ve čtvrtém útoku.

Walker skóroval už v sedmé minutě, kdy prudkou střelou z kruhu prostřelil Alexe Nedeljkovice v detroitské bráně. Na listinu střelců se podruhé v zápase zapsal ještě před koncem první třetiny, tentokrát úspěšně zamířil z opačného kruhu. Hattrick zkompletoval v polovině třetí části. Ránu Toreyho Kruga tečoval mimo dosah brankáře Thomase Greisse, který před třetí třetinou svého kolegu nahradil.

„Jsem na něj hrdý. Je to skvělý spoluhráč, výborný kolega a fantastický parťák. Pravidelně spolu nastupujeme na farmě, takže o to více mě jeho výkon těší,“ chválil Walkera brankář Charlie Lindgren, jenž při vítězném souboji s Detroitem v poměru 6:2 kryl devětadvacet střel.

„Je to parádní pocit. Vždy jsem chtěl něco podobného zažít. Nesmím však zapomenout na své spoluhráče, kteří odvedli výbornou práci,“ řekl Walker v pozápasovém rozhovoru za hlasitého skandování fanoušků. Snad ani nemá cenu dodávat, kdo že byl zvolen první hvězdou večera.

