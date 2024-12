Snový debut. Tokarski se uvedl výhrou a oddaluje strasti Caroliny

Dustin Tokarski si v neděli odbyl debut v dresu Carolina Hurricanes a hned slavil vítězství. Pětatřicetiletý veterán byl podepsán a povolán do prvního týmu teprve začátkem prosince. Ve svém prvním zápase v NHL od února 2023 zaznamenal 27 úspěšných zákroků a pomohl Hurricanes k triumfu 4:1 nad Columbus Blue Jackets.

Tokarski má za sebou dlouhou a nelehkou cestu zpět do NHL. Tuto sezonu začal bez smlouvy, následně podepsal zkušební kontrakt s týmem Chicago Wolves v AHL, kde zazářil bilancí 4-1-0 a průměrem 1,61 inkasované branky na zápas.

Jeho výkony nezůstaly bez povšimnutí a Carolina s ním 2. prosince podepsala roční dvoucestnou smlouvu. V nedělním utkání ukázal, že i po letech strávených mimo NHL má stále co nabídnout.

„Jsem vděčný za tuto příležitost a důvěru,“ řekl Tokarski po zápase. „Byla to docela divoká sezona, ale zároveň úžasná a plná zábavy. Užívám si každou chvíli.“

Kouč Hurricanes Rod Brind’Amour jeho výkon pochválil, především za klíčové zákroky během dlouhého oslabení v první třetině. „Dustin nás podržel v důležitých momentech, díky čemuž jsme mohli hrát svoji hru.“

Přestože v letošní sezoně Hurricanes trápí rotace brankářů kvůli zraněním Frederika Andersena a Pyotra Kochetkova, Tokarskiho příběh ukazuje, že šance mohou přijít i za nečekaných okolností. A veterán je evidentně připraven ji plně využít.

„Náš brankář byl dnes skvělý,“ řekl Brind’Amour. „Bylo vidět, že ho nic nerozhodilo. Udělal několik nenápadných doteků puku za brankou s naší obranou, věci, které tak nějak zůstávají bez povšimnutí. Celkově si myslím, že byl dneska rozdílovým hráčem. Víme, jak těžké je dostat se do této ligy, a pak se v ní udržet, to svědčí o tom, že tam vydržel. Je to skvělý příběh. Doufejme, že bude pokračovat. Je to dobrý začátek. Mám z něj radost a vím, že kluci z něj mají také velkou radost.“

Hodně vidět byl právě také trenér Brind’Amour, který obdržel nejvyšší státní vyznamenání Severní Caroliny. Ocenění mu udělil guvernér Roy Cooper, který vyzdvihl Brind’Amourovy přínosy nejen pro hokej, ale i pro komunitu a stát.

„Řekl jsem hráčům, že Brind’Amour by nechtěl, abych tohle udělal, protože je vždy o týmu, nikdy o sobě,“ prohlásil Cooper při slavnostním předání. „Jako hráč, trenér i rodič v mládežnickém hokeji zanechal nesmazatelnou stopu. Hurricanes pod jeho vedením vytvořili kulturu vítězství a přinesli do našeho státu pracovní příležitosti a úspěch.“

