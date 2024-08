Snad se odrazíme zpět, doufá šéf Minnesoty. Naráží na potíže se stropem

Příští rok touto dobou bude generální manažer Minnesoty Wild Bill Guerin bez klíčových aspektů, které mu nyní svazují ruce, a to v podobě doplácení smluv Ryana Sutera a Zacha Pariseho, které klub před třemi lety vyplatil. To však neznamená, že šéf klubu bude v této sezoně sedět nečinně.

„Snažíme se vyhrávat,“ řekl. „Máme nějaké překážky s platovým stropem, ale myslím, že jsme podali dobrý výkon v situaci, do které jsme se dostali. Těším se na to. Neříkám si, že musíme počkat do příštího roku. Ne, máme na to i tento rok.“

Pokuty v současné době představují 14,74 milionu dolarů mrtvého stropu pro druhou sezonu v řadě. V sezoně 2025/26 si pak Suter a Parise dohromady přijdou na necelých 1,67 milionu dolarů.

Wild zakončili minulý ročník s bilancí 39-34-9 a poprvé od roku 2019 nepostoupili do play-off. Guerin věří, že i přes přetrvávající problémy s limitem může Minnesota na jaře příštího roku patřit mezi vyvolených 16 týmů.

„Moje očekávání jsou vrátit se do play-off a vyhrát Stanley Cup. Myslím, že jsou týmy, které jsou v přestavbě nebo v čemkoli jiném, ale my ne,“ dodal. „Jediná věc, která nám hodně ublížila, byla zranění. Pokud zůstaneme zdraví, můžeme se vrátit k našim více než stobodovým sezonám, vrátit se do play-off a zlepšit maxima, co jsme dokázali.“

A dodal: „Hráči mají špatné roky, trenéři dostávají padáka, týmy vynechávají play-off. To se stává. Nejdůležitější je, abychom se od toho odrazili.“

V uplynulé sezoně Minnesotě výrazně chybělo několik klíčových hráčů, včetně kapitána Jareda Spurgeona, útočníka Marcuse Foligna a zadáka Jonase Brodina. Guerin také vyzval k větší pomoci některé útočníky.

„Potřebujeme, aby se kluci, kteří dali 10 gólů, ale obvykle jich dávají 20, vrátili na 20. Marcus Johansson musí mít lepší rok, stejně tak Frederick Gaudreau. Matt Boldy musí mít lepší start, Kirill Kaprizov taky. Vlastně všichni,“ řekl GM. „To jsou kluci, o kterých víte, že když to dokázali jednou, dokážou to znovu. Jsou toho schopni.“

Wild mají za sebou skromné léto, ale vypadá to, že klub sází na to, že někteří z jeho mladíků udělají velké kroky. Guerin si myslí, že první výběr draftu 2022 Liam Ohgren může být letos důležitým hráčem, zatímco v plánu je dostat nejlepšího nadějného brankáře Jespera Wallstedta do většího zápřahu.

