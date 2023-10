Snad nás všichni odepíšou! Kapitán Zlatých rytířů nemá dost, touží po dalším poháru

Hattrick v rozhodujícím finále Stanley Cupu a následné vydatné oslavy premiérového zisku hokejového grálu pro Vegas. To byl snový finiš minulé sezony pro Marka Stonea, kapitána a tahouna úřadujících šampionů. Že by ale v jeho případě hrozilo, že usne na vavřínech? Ale kdepak, to byste se v bojovném a zarputilém Kanaďanovi hluboce zmýlili. Tu opojnou radost, co zažívají lídři mančaftů, když přebírají nablýskanou trofej, chce zažít znovu.

Kvůli zádům přišel o ty nejšťavnatější měsíce základní části.

Únor, březen, duben. Celkem o 39 partií.

O čas, kdy jde do tuhého a bojuje se o to, zda sezona dostane nálepku "úspěšná" či cejch "fiasko". O to, zda se v květnu bude rozpouštět led, nebo na něj malovat honosné logo "Stanley Cup playoffs".

Golden Knights naštěstí i bez svého vůdce do vyřazovacích bojů postoupili. A mohli si oddechnout, protože do nich už vstupovali s uzdraveným borcem s jednašedesátkou na zádech a céčkem na prsou Se Stonem, který se stihl tak akorát vykurýrovat, aby do bitev o pohár zasáhl.

Podobně jako před časem Nikita Kučerov naskočil z voleje do zápasů, kterým se intenzitou vyrovnají snad jen fotbalová derby. Ta paralela není od věci, identicky jako ruský kejklíř i Stone pomohl svým pobytem na listině dlouhodobě zraněných hráčů ke klíčovému vylepšení kádru.

A poté zásadně přispěl k trumfu také na ledě.

Teď stojí před kolosální výzvou. Obhajoba je vždycky těžší.

Stone si ale věří. A věří v kádr, co ve Vegas mají. "Doufám, že nás lidé odepíšou. Ať to klidně udělají. Nás to totiž bude motivovat. Chceme hrát s vědomím, že nám nikdo nevěří a že je potřeba všechny pochybovače vyvést z omylu," povídá odhodlaný vlasáč.

Cítí se skvěle, fit a v báječné kondici. I z toho pramení jeho elán.

"Takhle dobře mi nebylo za poslední tři, čtyři roky," povídá pro Las Vegas Sun. A tak si nevymýšlí ani žádné pauzy ani úlevy, chce odehrát značnou část přípravy a pak všechno co půjde. Nezamlouvá se mu, aby měl speciální zacházení coby častý lazar.

Co na tom, že Stanley Cup zvedal se zlomeným zápěstím. "Nebylo to tak zlé, jak se o tom psalo," prohodí a hlavou se mu žene jediná myšlenka. Na to, že by si rád zase v červu dojel k černému podstavci pro hokejový grál. Šanci mají Zlatí rytíři větší než malou.

Vždyť podle sázkovek je Vegas šestým největším favoritem NHL.

