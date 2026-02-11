Smutná kariéra Matta Murrayho

11. února 16:00Josef Potůček
Byl všude - a pak jako by zmizel. Matt Murray vyhrál s Pittsburghem Stanley Cup dřív, než si v některých amerických státech mohl legálně půjčit auto. Mladý brankář chytající s klidem veterána měl před sebou zářnou budoucnost. Jenže hokejové příběhy se jen málokdy vyvíjejí přímočaře.
Když Murrayho v červenci 2022 získalo Toronto v trejdu s Ottawou, byl to risk, který nevyšel. Pokud by drželo zdraví, mohl Javorovým listům dodat jistotu v brankovišti. Jenže právě podlomené zdraví bylo jeho největším soupeřem.
Oboustranná operace kyčlí není drobná komplikace, ale zásadní zásah do kariéry - obzvlášť pro gólmana (Michal Neuvirth by mohl jistě vyprávět). V sezóně 2023-24 Murray víc rehabilitoval než chytal. A když se vrátil, nebylo to v NHL, ale v dresu farmářského týmu Toronto Marlies.
Když se uzdravil, byl znovu výborný
Dost možná mnoha fanouškům uniklo, že jakmile byl Murray zdravý, chytal skvěle. V sezóně 2024-25 měl průměr 1,72 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 93,4 procenta. To nejsou průměrná čísla - to je forma, která si říkala o šanci.
Jenže Toronto už mezitím šlo dál a Murray vstoupil na trh volných hráčů. Tentokrát bez palcových titulků.
Seattle: nová šance, malá jistota
Loni v červenci podepsal smlouvu se Seattlem. Roční kontrakt na milion dolarů. Byla to příležitost. Kraken měli jasnou jedničku v Joeym Daccordovi a disponovali zkušeným Philippem Grubauerem. Murray měl být pojistkou.
V kempu bojoval o pozici dvojky, dokonce se mluvilo o tom, že si Seattle nechá tři brankáře, aby o něj nepřišel na waiveru. Ve 31 letech byl najednou znovu chtěný.
Na začátku sezóny se udržel v A-týmu. Ačkoliv měl solidní čísla, výhry nepřicházely. Byl to typický osud brankáře, který dělá svou práci, ale není za ni odměněn.
Jeho nejlepší večer přišel v polovině listopadu, když předvedl 33 zákroků a prohrál až po nájezdech. Udělal všechno kromě vítězství. Zdálo se, že si konečně buduje pevnou půdu pod nohama, když využíval Daccordovy zdravotní indispozice.
A zase to zdraví…
15. listopadu 2025 přišla další rána - zranění dolní části těla po první inkasované brance proti San Jose. Znovu marodka. Znovu čekání.
Daccord se mezitím uzdravil, situace v brankovišti se stabilizovala - a Murray opět bojoval víc s kalendářem než se střelci soupeře.
Podle posledních zpráv by mohl být zpět nejdříve 25. února. Nezapomněl chytat. Nepřestal pracovat. Jen mu tělo po operacích neumožnilo naplno se vrátit mezi elitu.
Vrátí se ještě? To v tuto chvíli nikdo neví.
Ale pokud nás hokej něco učí, pak to, že zejména příběhy brankářů se často lámou v momentech, kdy už s nimi málokdo počítá. A Matt Murray už nejednou dokázal, že umí překvapit.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.