Smůlu jako Hertl neměl! Theodore kuriózním odrazem rozsekl šílenství

7. června 12:00David Zlomek
Tohle finále balancuje na naprosté hraně šílenství. Hokejisté Vegas ve třetím duelu proti Carolině zkolabovali, ztratili luxusní čtyřgólový náskok a málem zažili historickou blamáž. Nakonec ale slaví infarktovou výhru 5:4. Hlavním hrdinou i padouchem večera se stal obránce Shea Theodore, který v druhém prodloužení nevídaným způsobem ukončil nervydrásající drama.
Třicetiletý bek přitom mohl být viníkem děsivé katastrofy. Vegas v samotném závěru třetí třetiny s vypětím všech sil hájilo těsný náskok, když Theodore faulem oslabil svůj tým. Carolina okamžitě sáhla ke hře bez brankáře a ve výhodě šest na čtyři v čase 58:18 propálil všechno před sebou Andrej Svečnikov. Theodore seděl na trestné lavici a mohl jen bezmocně sledovat, jak jeho chyba posílá zdecimované Vegas do prodloužení. Víceméně tak mohl napodobit Tomáše Hertla, který byl ve druhém zápase vyloučen a z přesilovky Canes rozhodli.
V čase 85:38 ale vzal osud zpět do svých rukou. Napřáhl na pravé modré čáře a jeho rána se od zadního mantinelu odrazila přímo do brusle brankáře Brandona Bussiho a následně za brankovou čáru.
Když se ho novináři ptali, jestli o takovém kuriózním gólu ve finále Stanley Cupu snil, nedokázal skrýt úsměv. „Přesně takhle jsem to plánoval,“ vtipkoval elitní zadák. Vzápětí ale zvážněl. „V takovou chvíli samozřejmě chcete být tím, kdo rozhodne. Zároveň se ale soustředíte hlavně na to, abyste hráli dobře, tvořili hru a byli chytří dozadu. Občas zkrátka stačí nahodit puky na bránu a vyjde to.“
Když ho po vítězné trefě zavalila hromada slavících spoluhráčů, cítil Theodore hlavně to, jak z něj spadla obrovská tíha viny i únavy. „Byla to prostě úleva. Ke konci už jsem pořádně tahal nohy, takže jsem byl hlavně rád, že zápas skončil a máme výhru v kapse.“
Cesta k ní ale připomínala horor. Vegas po famózní druhé třetině vedlo o čtyři góly, jenže Carolina následně nasázela tři branky v rozmezí 39 sekund. Na střídačce Rytířů přesto podle Theodora nevypukla panika. „Pořád jsme se snažili udržet pozitivní náladu. Bylo tam pár odrazů, které nešly naším směrem, a udělali jsme chyby, které musíme do čtvrtého zápasu určitě napravit.“
Tým podle něj ale ukázal obří vnitřní sílu, když se z drtivého kolapsu dokázal před prodloužením psychicky oklepat. „Jsme zkrátka odolná parta. Během základní části jsme zažili spoustu obratů a tvrdě jsme dřeli, abychom se dostali až sem. Zůstali jsme klidní a soustředění. Samozřejmě musíme třetí třetinu zvládat mnohem lépe, ale líbilo se mi, jak jsme se dokázali resetovat. Zvlášť v tom druhém prodloužení jsme už hráli výborně.“
Jeho proměnu v nepostradatelného lídra si po zápase pochvaloval trenér John Tortorella. Přestože vítězný gól kvůli obří skrumáži a odrazům v reálném čase vůbec neviděl, pro Theodora měl jen slova chvály. „Hraje opravdu skvělé play-off. Výborně nám pomáhá vyjíždět z obranného pásma a je klíčový v přesilovkách. Jeho poziční hra je zkrátka výborná,“ hodnotil přísný kouč.