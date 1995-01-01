Smůla pro Dostála i Ducks. Gólman bude na pár týdnů mimo hru

29. listopadu 10:00David Zlomek
Anaheim sice prožívá jeden z nejlepších úvodů za poslední dekádu, ale jeho nečekaný vzestup právě dostal zásadní ránu. Klub oznámil, že brankář Lukáš Dostál bude kvůli zranění v horní části těla chybět dva až tři týdny. Zpráva přišla krátce před páteční výhrou 5:4 po nájezdech proti Los Angeles, poté, co Dostál nebyl k dispozici ani ve středečním duelu s Vancouverem.
Dostálův výpadek přitom přichází v době, kdy 25letý český gólman prožíval možná nejlepší období své kariéry. S bilancí 11–5–1, průměrem 2,81 a úspěšností 90,4 % patří mezi nejúdernější brankáře startu sezóny. Osm vítězství z devíti domácích startů katapultovalo Anaheim do čela Pacifické divize a podle většiny analytiků je právě Dostál hlavním důvodem, proč Ducks navzdory slabým defenzivním číslům soupeří o prvních místech.
Zároveň šlo o jeho první měsíce v roli jasné jedničky poté, co organizace v létě ukončila dlouhou éru Johna Gibsona a vyměnila ho do Detroitu. Dostál v prvním roce pětileté smlouvy za 32,5 milionu dolarů potvrzuje status budoucí opory české reprezentace, i proto se ocitl mezi šesticí předvybraných jmen pro olympijský tým.
O to složitější úkol teď čeká náhradníky. Petr Mrázek, jenž přišel v rámci Gibsonovy výměny, dostane největší prostor. Jeho začátek sezony byl rozporuplný: po dvou velmi slabých startech, v nichž inkasoval celkem jedenáct gólů, se zvedl a za poslední čtyři utkání pustil stejný počet branek. I tak má zatím jen průměr 3,69 a úspěšnost 88,1 %, tedy hodnoty, které by Ducks dlouhodobě nestačily. Proto byl ve středu povolán také Ville Husso, který v AHL zazářil třemi čistými konty a solidními čísly.
Právě finský brankář může být pro Anaheim klíčovou pojistkou. Klub mu v létě neobvykle nabídl dvouletou smlouvu i přesto, že s ním původně počítal jako s brankářem číslo tři. Už tehdy šlo o signál, že Ducks věří v jeho kvality.
Otázkou zůstává, jak výrazný dopad bude mít Dostálova absence na výkony týmu. Anaheim má sice 29 bodů a první místo v divizi, ale zároveň patří k nejhorším týmům ligy v počtu očekávaných inkasovaných gólů při hře 5 na 5. Dostál tyto nedostatky maskoval nadprůměrnými výkony a jeho statistiky patřily mezi nejlepší v celé NHL.
