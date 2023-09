Smůla Čechů v San Jose. Zranil se Šimek i Zadina, Raška schytal puk do hlavy

Totální zmar! San Jose se v rámci přípravy v noci setkal s Anaheimem. Na tom by ještě nebylo ni špatného. Horší ale bylo, co se dělo v průběhu zápasu. Odstoupit z něj musela kvůli zranění dvojice českých hráčů – Filip Zadina i Radim Šimek. Adam Raška se po ráně pukem do hlavy vrátil.

Tři zranění, pokaždé jinak. Zatímco Adama Rašku a Radima Šimka potkala spíše smůla, Filip Zadina se stal terčem nevybíravého zákroku Alexe Killorna.

Jednalo se o závěr utkání, o stavu bylo víceméně rozhodnuto a duel se jen dohrával. Na dostupných záběrech jde vidět, že šlo o zbytečný zákrok, se kterým Zadina nijak nepočítal.

Kilorn takes a run at Zadina after a #FlyTogether empty net attempt. There was a #SJSharks penalty coming up prior to the hit. pic.twitter.com/ZCjDdmRAXi — TEAL TOWN USA - A San Jose Sharks Podcast (@TEALTOWNUSA) September 28, 2023

Co Radim Šimek? To byla spíše smůla. Na konci první třetiny bránil ve svém pásmu Nikitu Nesterenka. Ze záběrů to vypadalo, že se oba nešťastně trefili nohama.

Zdálo se, že Šimek si při srážce poranil levou nohu a nemohl ji příliš zatížit. Na ledě zůstal několik vteřin, než odešel na střídačku a odkulhal tunelem do šatny Sharks.

Trenér Žraloků David Quinn po zápase neměl k Šimkovu zranění žádné aktuální informace, pouze uvedl, že se jedná o zranění v dolní části těla a že tým bude vědět více ve čtvrtek.

This looks like when Simek got hurt pic.twitter.com/SVxFZpFapE — Sheng Peng (@Sheng_Peng) September 28, 2023

A do třetice Adam Raška. U něj to vypadalo také špatně a také ze zápasu musel odejít, nicméně dokázal se vrátit. To značí, že se nepotvrdil otřes mozku. A ten hrozil, jelikož to Raška schytal přímo do hlavy po střele jednoho ze svých spoluhráčů.

Stalo se to v půlce první třetiny, nicméně do druhé už se vrátil a dohromady odehrál téměř devět minut.

Adam Raska takes a puck to the head. pic.twitter.com/LHOIfBHrwn — JD Young (@MyFryHole) September 28, 2023

