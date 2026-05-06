Šmouha na skvělé sezoně Buffala? Brankář, který měl být megahvězdou, je na odchodu

20. května 13:30David Zlomek
Příběh, který začal s obrovským nadšením, spěje ke svému definitivnímu konci. Mezi vedením Buffala Sabres a čtyřiadvacetiletým brankářem Devonem Levim to definitivně krachlo. Známý hokejový insider Jeff Marek v podcastu Coming In Hot prohlásil, že vztah mezi klubem a mladým gólmanem je u konce a jeho dny v organizaci jsou sečteny.
Levi, který byl ještě nedávno považován za nejzářivější brankářskou budoucnost Sabres, doplatil na přetlak v brankovišti a nedostatek šancí v prvním týmu. Šéfové Buffala během letošního play-off vsázeli na rotaci mezi přirozeně talentovaným Ukko-Pekkou Luukkonenem a dříčem Alexem Lyonem, přičemž v NHL dostal prostor i Colten Ellis. Pro Leviho, který celou sezonu strávil na farmě, už zkrátka nezbylo místo.
Okamžitě se tak rozhořely spekulace, kam by mohly kroky talentovaného mladíka v létě zamířit. Podle Mareka už v průběhu sezony projevila vážný zájem Ottawa Senators, která v Levim vidí ideálního náhradníka za Linuse Ullmarka. Ačkoliv jsou výměny mezi divizními rivaly v NHL spíše výjimkou, oba kluby loni ještě pod bývalým manažerem Sabres Kevynem Adamsem upekly velký trejd Dylana Cozense za Joshuu Norrise.
Je sice otázkou, zda bude mít nový generální manažer Šavlí Jarmo Kekäläinen stejnou chuť obchodovat se sousedy, ale Leviho odchod dává smysl pro obě strany. Brankář má pro příští sezonu platný kontrakt za necelý milion dolarů a vidinu větší porce zápasů v NHL by podle zámořských novinářů pochopitelně uvítal.
Kromě Ottawy se jako další logická destinace okamžitě nabízejí Edmonton Oilers. Olejáři nutně potřebují posílit brankářský post a jsou v tomto ohledu dlouhodobě zoufalí. Pro Buffalo však bude těžké vyvolat kolem svého gólmana divokou přestřelku, protože na trhu letos příliš mnoho týmů nového brankáře nehledá. Sabres tak sice nemají v rukách nejsilnější vyjednávací karty, ale je vysoce pravděpodobné, že Devon Levi zahájí příští podzim v novém dresu.